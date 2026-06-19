Belén Rodriguez a Sanremo 2027: il progetto segreto di Stefano De Martino

Il Festival di Sanremo 2027 si preannuncia già ricco di sorprese e colpi di scena. Tra le indiscrezioni più intriganti che stanno circolando, spicca quella che vede coinvolti Stefano De Martino e la sua ex moglie, Belén Rodriguez. I due, nonostante la separazione, sembrano destinati a tornare insieme, almeno per una serata, sul palco della Città dei Fiori.

De Martino, futuro direttore artistico e conduttore della kermesse, starebbe seriamente considerando l’idea di dare spazio a Belén in una delle serate del Festival. Un’apparizione che, se confermata, sarebbe destinata a fare molto parlare, sia per il legame affettivo che ancora unisce i due, sia per l’impatto mediatico che una simile presenza non potrebbe non avere.

Un’apparizione speciale per Belén Rodriguez

Secondo quanto trapela, l’idea sarebbe quella di un coinvolgimento mordi e fuggiuna partecipazione rapida ma di grande effetto. Non si tratterebbe, quindi, di un ruolo fisso o di una co-conduzione, ma di un momento speciale, pensato per dare risalto alla sfera affettiva di De Martino senza trasformare il Festival in un evento gossipparo.

L’ipotesi di una partecipazione di Belén Rodriguez a Sanremo 2027 è stata rilanciata anche dal giornalista Roberto Alessi, che ha parlato di una fugace apparizionesimile a quella che ha visto l’ex moglie di De Martino duettare con Samuray Jay quest’anno. Un momento che, senza dubbio, saprebbe attirare l’attenzione del pubblico e dei media.

Un legame che continua a fare notizia

Il rapporto tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez è sempre stato al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti, come dimostrato recentemente dal gesto di De Martino, che ha annullato tutti i suoi impegni per stare vicino all’ex moglie durante un ricovero al Policlinico di Milano. Un gesto che ha confermato, se ce ne fosse bisogno, la profondità del legame che ancora li unisce.

La possibilità di vedere i due insieme sul palco dell’Ariston, quindi, non farebbe altro che alimentare ulteriormente l’interesse del pubblico. Un interesse che, del resto, non si è mai affievolito, nonostante gli anni passati dalla loro separazione.

Sanremo 2027: tra tradizione e novità

Al di là delle indiscrezioni che riguardano Belén Rodriguez, Stefano De Martino è già al lavoro per costruire la sua prima edizione di Sanremo. Un’edizione che, stando alle informazioni circolate, punta a coniugare tradizione e innovazione, valorizzando la storia del Festival senza rinunciare a idee nuove.

De Martino starebbe ascoltando centinaia di brani candidati alla selezione, con un numero di proposte che avrebbe superato quota 500. Un lavoro certosino, che vede il conduttore affiancato dal manager musicale Fabrizio Ferraguzzo, figura di spicco nel settore discografico italiano.

Tra preparativi, strategie e possibili sorprese, quindi, Sanremo 2027 si preannuncia come un’edizione ricca di novità. E, chissà, forse anche di un ritorno sul palco di Belén Rodriguez, pronta a fare il suo ingresso trionfale nella Città dei Fiori.