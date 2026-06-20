Mondiali 2026: il Marocco batte la Scozia 1-0 con gol di Saibari

Il Marocco ha battuto la Scozia 1-0 nella seconda giornata del gruppo C dei Mondiali 2026. Il gol decisivo è arrivato da Saibari al 2' del primo tempo.

La seconda giornata del gruppo C dei Mondiali 2026 ha visto il Marocco imporsi sulla Scozia con un risultato netto di 1-0. La partita, giocata con grande intensità, è stata decisa da un gol lampo di Saibari dopo solo due minuti dall’inizio del primo tempo.

Il gol decisivo di Saibari

Il gol di Saibari è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la Scozia, che aveva iniziato la partita con grande determinazione.

Il giocatore marocchino ha sfruttato una difesa scozzese momentaneamente disorganizzata per portare il suo team in vantaggio già nei primi istanti di gioco. Questo gol ha cambiato radicalmente il corso della partita, mettendo il Marocco in controllo del match fin dall’inizio.

La classifica del girone C

Con questa vittoria, il Marocco si posiziona al primo posto nel girone C, in attesa del risultato della partita tra Brasile e Haiti.

La Scozia, che aveva vinto la sua partita d’esordio, deve ora affrontare una situazione più complicata per qualificarsi ai prossimi turni. La partita tra Brasile e Haiti sarà decisiva per definire le posizioni finali del girone.

La partita tra Marocco e Scozia ha dimostrato ancora una volta come i Mondiali 2026 siano un torneo pieno di sorprese e colpi di scena.

Il gol di Saibari resterà sicuramente uno dei momenti più memorabili di questa edizione.