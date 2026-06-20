Brasile batte Haiti 3-0 e consolida la leadership nel gruppo C

Il Brasile guidato da Carlo Ancelotti ha ottenuto la sua prima affermazione ai Mondiali infliggendo un netto 3-0 a Haiti nella seconda giornata del girone C. La partita è stata decisa già nel corso della prima frazione, con tre reti siglate nei primi 48 minuti che hanno reso inutile ogni tentativo di rimonta avversaria.

Sul campo si sono distinti soprattutto i protagonisti offensivi della selezione verdeoro, mentre la compagine haitiana ha dovuto fare i conti anche con l’aritmetica eliminazione dalla fase a gironi dopo la seconda sconfitta.

La serata ha avuto momenti significativi sia sul piano tecnico che su quello degli eventi medici: un infortunio muscolare ha costretto all’uscita anticipata Raphinha, sostituito da Rayan, mentre nella ripresa è stato annullato per fuorigioco il gol del giovanissimo Endrick, entrato a partita in corso al posto di Cunha.

Questi avvenimenti insieme ai gol dei primi 48 minuti hanno segnato il destino dell’incontro.

Le reti che hanno deciso la partita e i protagonisti in campo

Il match è stato sbloccato da Cunha che ha realizzato la prima rete al minuto 24, siglando il vantaggio per il Brasile con un’azione che ha aperto la strada al controllo della gara.

Al 36′ lo stesso Cunha ha firmato il raddoppio con un tiro che si è infilato all’incrocio, gesto tecnico che ha ulteriormente complicato la serata per Haiti. L’assist decisivo per il secondo gol è arrivato da Vinicius che ha poi trovato il suo nome sul tabellino segnando il terzo gol al 48′ del primo tempo, in pieno recupero della frazione iniziale. Questi tre momenti offensivi hanno condensato il peso del risultato e mostrato l’efficacia della fase offensiva brasiliana.

Ruolo di Vinicius, Cunha e le scelte di formazione

La combinazione tra Vinicius e Cunha è risultata determinante: il primo ha fornito l’assist per il raddoppio e ha poi chiuso il conto prima dell’intervallo, mentre il secondo ha dimostrato concretezza davanti alla porta con una doppietta. Le scelte dell’allenatore hanno permesso alla squadra di controllare il ritmo e di capitalizzare le occasioni create, evitando che la partita tornasse in equilibrio nella ripresa. Inoltre, l’ingresso in campo di Endrick ha portato entusiasmo, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco eliminando la possibilità di un’ulteriore dimostrazione di forza nella seconda frazione.

Infortunio, sostituzioni e conseguenze sul girone C

Un elemento che ha inciso sulle scelte tecniche è stato l’infortunio muscolare a carico di Raphinha, che ha dovuto lasciare il campo nel corso della prima parte dell’incontro ed è stato sostituito da Rayan. Questo episodio ha richiesto una modifica immediata alla formazione brasiliana, ma la squadra è riuscita comunque a mantenere alta la qualità del gioco offensivo. Nell’arco della ripresa, nonostante alcune opportunità, non sono arrivate altre reti valide, anche a causa dell’annullamento del gol di Endrick per fuorigioco.

Sul piano della classifica, il risultato ha comportato l’eliminazione aritmetica di Haiti dalla competizione dopo due sconfitte nel girone. Il successo ha invece promosso il Brasile in testa al gruppo C, consolidando la posizione della selezione verdeoro e offrendo alla squadra un margine di tranquillità in vista delle prossime partite. Questi sviluppi determinano già ora quale sarà l’orizzonte per le prossime giornate: da una parte la necessità per il Brasile di gestire risorse e infortuni, dall’altra la fine del percorso per Haiti nella fase a gironi.

L’annullamento del gol di Endrick nella ripresa ha chiuso ogni ulteriore sviluppo significativo, lasciando il 3-0 come esito definitivo e segnando l’uscita di scena di Haiti dalla competizione.