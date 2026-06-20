Olanda-Svezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Olanda-Svezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo l'Olanda ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale orange sfida la Svezia - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata del girone F. L'Olanda è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Giappone, mentre la Svezia ha battuto nettamente la Tunisia 5-1, p...