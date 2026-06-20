Germania-Costa d'Avorio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Germania-Costa d'Avorio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Germania torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale tedesca sfida la Costa d'Avorio - in diretta tv e streaming - nella seconda gironata del girone F. La Germania è reduce dalla netta vittoria contro Curacao all'esordio, battuto 7-1, mentre la Costa d'Av...

(Adnkronos) – La Germania torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale tedesca sfida la Costa d’Avorio – in diretta tv e streaming – nella seconda gironata del girone F. La Germania è reduce dalla netta vittoria contro Curacao all’esordio, battuto 7-1, mentre la Costa d’Avorio ha superato l’Ecuador 1-0.

La sfida tra Germania e Costa d’Avorio è in programma oggi, sabato 20 giugno, alle ore 22.

Ecco le probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Tuchel

Costa d’Avorio (4-4-2): Y. Fofana, Doué, Singo, Ndicka, Konan; Diallo, Kessié, S. Fofana, Diomandé; Pepé; Bonny. Ct. Faé

Germania-Costa d’Avorio sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sui canali Rai.

La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play.

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