Russia e calcio: trasferimenti, valore della lega e l'assenza dai grandi tornei

Russia e calcio: trasferimenti, valore della lega e l'assenza dai grandi tornei

Il calcio russo convive con l'esclusione internazionale dalla Coppa del Mondo e dalle competizioni UEFA, ma registra trasferimenti importanti all'estero, una generazione promettente di giocatori e una drastica perdita di valore della lega rispetto al 2014.

La nazionale russa ha chiuso la stagione pre-2026 con una partita amichevole a Kaliningrad contro Trinidad and Tobago, un avversario nettamente inferiore sul piano del ranking. Dopo il fischio finale lo stadio ha ascoltato un coro di bambini intonare «Goodbye, America» di Vyacheslav Butusov, mentre sui maxi schermi scorrevano estratti delle precedenti campagne mondiali, a ricordare che la squadra rimane fuori dai grandi appuntamenti internazionali a causa dell’isolamento durato più di cinque anni.

I numeri delle esclusioni e il calendario di avversari

Da quando la nazionale è stata messa ai margini delle competizioni, il bilancio delle gare ufficiali e amichevoli parla chiaro: la selezione ha disputato 28 partite con sole due sfide contro formazioni europee, Serbia e Belarus entrambe concluse con vittorie per 4-0. Questo indirizzo di calendario ha portato la squadra a confrontarsi prevalentemente con avversarie che Mosca considera “amiche”, spesso molto lontane dai livelli delle tradizionali avversarie europee.

Il risultato è una perdita di interesse del pubblico in trasmissioni e notiziari sportivi e un diffuso senso di frustrazione tra i tifosi: molti considerano gli incontri amichevoli poco spettacolari e poco utili per misurare il reale valore della squadra. Allo stesso tempo, tra gli addetti ai lavori si percepisce che i giovani calciatori sperano nella fine del conflitto per poter tornare a competere nei principali campionati europei.

Trasferimenti internazionali e tensioni nello spogliatoio

Nonostante le difficoltà politiche e le sanzioni che hanno complicato i trasferimenti, diversi giocatori russi hanno firmato contratti con club esteri di rilievo. Il trasferimento più discusso è stato il passaggio di Matvey Safonov da FC Krasnodar al Paris Saint-Germain nel 2026 per una cifra riportata di circa 20 milioni di euro record per un portiere nel calcio francese. L’operazione è diventata particolarmente delicata dopo l’arrivo al club parigino del difensore ucraino Ilya Zabarnyi che ha dichiarato di non voler interagire pubblicamente con colleghi russi; i due giocatori convivono nello stesso organico evitando manifestazioni di vicinanza pubblica, episodio che ha attirato l’attenzione sui conflitti interni provocati dalla guerra.

Altri trasferimenti importanti includono il passaggio di Arsen Zakharian dalla Dynamo Moscow alla Real Sociedad nel 2026, per una cifra superiore ai 12 milioni di euro e i movimenti di Alexei Miranchuk, Anton Miranchuk, Daler Kuzyaev, Fyodor Chalov e Magomed Ozdoev verso club come Atlanta UnitedSionLe Havre e PAOK. Le modalità di pagamento riportate per alcune di queste operazioni hanno sollevato interrogativi: si parla di canali alternativi, banche non soggette alle stesse restrizioni e passaggi tramite giurisdizioni intermedie.

Impatto sui club e sul mercato

Il contesto internazionale ha reso più difficile il mercato per i club russi: alcuni team europei esitano a trattare con controparti del Paese, mentre altri hanno trovato soluzioni alternative Nel frattempo, i club russi hanno reagito puntando su mercati alternativi, specialmente in Sud America, per reintegrare elementi stranieri nei propri roster dopo l’uscita di molti giocatori e allenatori stranieri nei primi mesi del conflitto.

Valore economico della Russian Premier League e comparazione storica

Un elemento chiave per comprendere la trasformazione del calcio domestico è il confronto dei valori di mercato: la valutazione della Russian Premier League a giugno 2026 è stimata intorno a 1,04 miliardi di euro a fronte di una valutazione di 1,14 miliardi di euro registrata a . Tenendo conto dell’inflazione del mercato del calcio secondo stime del CIES, il valore 2014 sarebbe oggi equivalente a circa 2,74 miliardi di euro, un calo reale stimato attorno al 62%.

Nonostante questa erosione, la lega ha mostrato una sorprendente resilienza: rimane tra le prime dieci competizioni europee per valore complessivo dei roster e club come Zenit St. Petersburg sostenuti da grandi sponsor nazionali, mantengono la capacità di operare acquisti sostanziosi, come il trasferimento che ha portato il centrocampista brasiliano Luis Henrique in maglia Zenit per oltre 30 milioni di euro.

Discussioni su un possibile ritorno internazionale

Il dibattito sul ritorno della Russia nel calcio internazionale si è fatto più acceso con il protrarsi del conflitto. Alcuni dirigenti del calcio internazionale hanno espresso l’idea che l’esclusione abbia prodotto effetti non risolutivi, mentre altri hanno chiarito che una riammisione sarebbe possibile solo a conflitto concluso. A livello pratico, l’eventuale reintegrazione si scontrerebbe con resistenze di federazioni che rifiuterebbero di giocare contro la Russia e con il rischio di tensioni negli stadi.

Nel frattempo, i tifosi restano divisi: c’è chi percepisce una disparità di trattamento rispetto ad altre crisi internazionali e chi invece comprende la prudenza delle istituzioni. Con la nazionale assente dai grandi palcoscenici, molti sostenitori si ritrovano a fare il tifo per formazioni estere, talvolta provenienti dall’area post-sovietica, come unica connessione emotiva al calcio internazionale.