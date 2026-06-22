Pamela Camassa e Stefano Russo: nuova storia nata sui campi da padel a Roma

Pamela Camassa ha reso pubblica la sua relazione con Stefano Russo, conosciuto sui campi da padel a Roma; le immagini condivise a Ovindoli mostrano complicità, mentre Filippo Bisciglia resta single e impegnato con Temptation Island

La vita sentimentale di Pamela Camassa ha preso una direzione nuova dopo che lei e Filippo Bisciglia hanno reso nota la fine della loro storia lo scorso settembre, pur precisando che la relazione si era in realtà conclusa già mesi prima. Da allora la modella ha iniziato una frequentazione con Stefano Russo estraneo al mondo dello spettacolo, e la loro intesa, nata a Roma sui campi da padel, è diventata sempre più evidente sia attraverso scatti di paparazzi sia tramite i contenuti condivisi sui social.

I segnali del cambiamento sono visibili soprattutto nell’uso dei canali pubblici: se in passato le foto di coppia con Bisciglia erano piuttosto rare, adesso Camassa appare con maggiore naturalezza insieme al nuovo compagno. Questo passaggio evidenzia non solo una svolta privata, ma anche una diversa gestione dell’immagine pubblica da parte della modella.

Incontro a Roma e prime immagini della coppia

La scintilla tra Pamela Camassa e Stefano Russo è scattata sui campi da padel a Roma dove entrambi praticano lo sport. Dopo le prime fotografie diffuse dai paparazzi la coppia ha deciso di non nascondersi più e ha scelto di mostrarsi insieme anche sui propri profili social.

Questo passaggio pubblico ha confermato che la frequentazione è progredita oltre i semplici incontri occasionali, diventando una relazione pienamente vissuta alla luce del giorno.

La scelta di mostrarsi sui social

La decisione di condividere momenti privati rappresenta un cambiamento rispetto al passato: con Bisciglia, infatti, gli scatti di coppia erano rari. Oggi Pamela sembra aver adottato un approccio più aperto, e Russo appare disposto a partecipare a questa esposizione. L’evoluzione del rapporto con la comunicazione pubblica aiuta a capire come sia cambiata la dinamica personale della modella rispetto alla relazione precedente.

Le foto a Ovindoli e la nuova complicità

Nelle ultime ore Pamela Camassa ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini scattate a Ovindoli nel territorio de L’Aquila, dove compare anche Stefano Russo. Gli scatti ritraggono momenti di coppia e mostrano una complicità evidente tra i due, con atteggiamenti affettuosi e scene di intimità quotidiana. La pubblicazione delle foto ha catturato l’attenzione dei follower e confermato che la relazione è attiva e serena.

Quel che emerge dalle immagini è una nuova serenità per Camassa, che sembra più libera di condividere passi della vita amorosa rispetto al passato. La presenza del compagno nei post rafforza l’idea di una scelta consapevole di rendere pubblici aspetti della relazione che prima restavano più riservati.

La posizione di Filippo Bisciglia e l’impegno televisivo

Per quanto riguarda Filippo Bisciglia dopo l’annuncio della separazione non è stato più visto ufficialmente al fianco di una donna. Nel corso dei mesi si era parlato di una possibile frequentazione con una ragazza bionda, ma quella voce non ha avuto seguito. Attualmente Bisciglia risulta quindi single e concentrato sul lavoro, soprattutto in vista della nuova stagione di Temptation Island.

La trasmissione, che riprenderà la programmazione mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5 assorbe gran parte dell’attenzione professionale del conduttore. Questo impegno televisivo può spiegare in parte la scelta di non esporsi pubblicamente in ambito sentimentale, almeno per il momento.

Nel complesso la rottura tra Camassa e Bisciglia e la successiva relazione della modella con Russo segnano un cambiamento netto nelle rispettive vite: lei ha intrapreso una nuova storia e ha modificato il proprio rapporto con la visibilità, mentre lui sembra puntare sulle attività professionali e sulla conduzione televisiva.

Questi sviluppi, raccontati attraverso fotografie, post social e dichiarazioni comuni al momento della separazione, delineano uno scenario in cui le scelte personali si intrecciano con le dinamiche mediatiche, rendendo evidente come le relazioni tra volti noti possano evolvere rapidamente e in modo visibile al pubblico.