Cristiano Malgioglio e l'annuncio a sorpresa, relativamente alla sua vita sentimentale che ha spiazzato tutti dai conduttori al pubblico dell'evento live dell'estate 2026.

Tim Summer Hits, sono uno degli eventi televisivi più amati dal pubblico nell’estate perché si tratta di una serie di puntate che permettono di ascoltare musica dal vivo e di godere delle hit che monopolizzeranno la calura estiva e poi perché al timone vi sono due conduttori di alto profilo come Carlo Conti ed Andrea Delogu.

Il ritorno di Mengoni e le altre star della musica italiana

Nella puntata che ha aperto la serie di esibizioni in diretta che si terranno nel mese di luglio con il finale confermato per il 7 agosto, sono saliti sul palco volti noti della musica italiana.

Da Emma ad RKomi passando per Marco Mengoni che è tornato dopo un periodo lontano dalle scene, portando sul palco la sua nuova hit estiva scritta e cantata assieme ad Angelina Mango.

Per il cantante di Ronciglione è un ritorno in grande stile a dimostrazione di come egli è uno dei pochi sulla scena a garantire successo anche dopo un periodo di attività al di fuori delle esibizioni live.

Spazio poi ad Annalisa ed ad un suo medley di canzoni, la cantante ha anche annunciato un live a San Siro programmato per il 2027.

Cristiano Malgioglio e l’annuncio a sorpresa

Ma il vero mattatore della serata è stato Cristiano Malgioglio che ha portato al pubblico di Piazza del Popolo a Roma la sua nuova canzone “Amore Contrabbando”.

Al termine dell’esibizione, Carlo Conti gli ha chiesto se fosse innamorato, domanda posta da Andrea Delogu, come riporta CaffeinaMagazine ed egli ha risposto che si è sposato di recente.

Conti ha provato ad incalzarlo ulteriormente ma egli ha mantenuto il riserbo sul partner svelando che si tratta di una news concessa al programma in anteprima assoluta.

In ogni caso è riuscito a catalizzare l’attenzione su di sé confermandosi una star unica nel panorama musicale italiano.