Il mondo della televisione si prepara alla pausa estiva dei programmi che hanno monopolizzato il mattino ed il pomeriggio della stagione televisiva che come ogni estate svolge al termine ma non vi è tempo da perdere ed i palinsesti per l’autunno sono già pronti, anche se bisogna attendere una data precisa, ciò nonostante emergono novità importante.

Autunno tv tra conferme e prime assolute

La Rai ha fatto trapelare chi potrebbe esserci ancora nei palinsesti a partire dal prossimo settembre e chi invece fa il proprio debutto nella televisione generalista.

Ad essere confermati Tommaso Cerno, con il suo “Due di picche” e Mara Venier, non è ancora chiaro se a “Domenica In”, anche se resta l’ipotesi più probabile, ciò nonostante il programma avrà modifiche al format classico che abbiamo conosciuto in questi anni.

Resta anche “Ore 14” il talk condotto da Milo Infante che però è passato a Mediaset, al suo posto infatti arriva Salvo Sottile, da tempo in Rai con “Far West” e figura adatta a questo tipo di programmi.

Prima assoluta invece per Vittorio Brumotti che torna in TV dopo l’esperienza a Mediaset con un programma tutto suo dal titolo “Ultima Chiamata”.

Addio allo storico programma musicale ma non solo…

Invece bisogna segnalare anche gli addii che sono stati decisi dai vertici della televisione generalista, alcuni di questi sono delle vere e proprie sorprese.

Innanzitutto si segnala, come riporta il sito specializzato Biccy.it, il probabile addio del programma “Citofonare Rai 2” condotto nell’ultima edizione da Paola Perego e Paola Barale, i risultati di share sono stati giudicati troppo bassi per sperare in una riconferma.

Ci lascia dopo 5 anni di programmazione anche “Via dei matti n°0”, il programma pre serale di Rai 3, condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

I palinsesti dell’autunno Rai saranno ufficializzati il prossimo 3 luglio, solo lì scopriremo se parte di questi rumors si sia effettivamente concretizzata.