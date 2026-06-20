Incidente mortale in Versilia: 17enne perde la vita vicino a Marina di Pietrasanta

Un giovane di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026 in un incidente sul viale a mare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il suv con targa svizzera avrebbe effettuato un'inversione ad 'U' e gli occupanti sono fuggiti a piedi; l'amico del ragazzo è grave a Pisa.

La Versilia è teatro di una tragedia consumatasi nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026. Poco prima delle 4 un violento impatto sul viale a mareal confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmiha strappato la vita a Gabriele Martiniun ragazzo di 17 anni. L’incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twigae le prime ricostruzioni indicano lo scontro tra lo scooter su cui viaggiavano due giovani e un suv con targa svizzera.

Ricostruzione dei fatti e primo intervento

Secondo gli elementi raccolti sul posto, lo scooter trasportava due ragazzi quando è stato travolto dal suv. Si ipotizza che il veicolo abbia effettuato un’inversione ad ‘U’manovra che potrebbe aver causato la collisione. Dopo l’impatto il conducente del suv ha abbandonato il mezzo e si è allontanato a piedi senza prestare soccorso; dalle prime verifiche sembrerebbe che a bordo del suv fossero tre persone.

Sul luogo sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi.

Condizioni delle persone coinvolte

Il ragazzo di 17 anni, identificato come Gabriele Martiniè morto sul colpo. L’amico che era con lui sullo scooter è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa mediante elicottero. Le condizioni del secondo giovane sono state definite gravi al momento del trasferimento.

Il viale a mare è rimasto bloccato per diverse ore per consentire i rilievi tecnici e le attività investigative.

Indagini e responsabilità: l’intervento dei carabinieri

I carabinieri hanno avviato le indagini nella notte per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare le persone che erano a bordo del suv. La fuga degli occupanti dell’auto complica le verifiche: i militari stanno acquisendo immagini, testimonianze e ogni elemento utile per ricostruire i movimenti del veicolo prima dell’impatto. L’abbandono del mezzo e la mancata chiamata ai soccorsi costituiscono elementi rilevanti per la valutazione delle eventuali responsabilità penali.

Elementi tecnici e rilievi sulla scena

Durante i rilievi gli investigatori hanno cercato di stabilire la posizione esatta dei mezzi al momento dell’urto, la traiettoria dello scooter e la possibile inversione di marcia del suv. L’analisi dei segni sull’asfalto, dei danni ai veicoli e delle testimonianze è fondamentale per verificare se la manovra contestata sia stata effettivamente la causa primaria della collisione. Ogni dato sarà integrato nel fascicolo degli accertamenti aperti dai carabinieri.

Contesto locale e reazioni

La tragedia ha scosso la comunità della Versiliain prossimità di un’area dove la movida è intensa nelle ore notturne. La vicinanza della discoteca Twiga rende il tratto di viale a mare particolarmente frequentato nel fine settimana. I cittadini e alcuni testimoni hanno fornito alle autorità elementi utili alla ricostruzione, mentre le autorità sanitarie hanno confermato il trasferimento del ferito grave a Pisa.

Tempistiche e dati verificati

I fatti principali riportati nelle indagini sono temporizzati: l’incidente è avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 giugno 2026poco prima delle 4. Il decesso del 17enne è avvenuto sul luogo dell’impatto; l’altro giovane è stato elitrasportato all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Sul suv è stata annotata la presenza di una targa svizzera e si indica come presunta la presenza di tre persone a bordo che poi sono fuggite a piedi.

Le indagini continuano per ricostruire tutte le responsabilità e risalire agli occupanti del suv; l’attività dei carabinieri proseguirà con l’acquisizione di immagini e dichiarazioni che possano confermare la dinamica e identificare i soggetti coinvolti nella fuga.