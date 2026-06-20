17enne muore in un impatto tra scooter e SUV in Versilia, grave un 18enne. Dopo lo schianto, gli occupanti del veicolo si sarebbero dati alla fuga.

Una notte di violenza stradale in Versilia si è conclusa con la morte di un ragazzo 17enne e il grave ferimento di un 18enne. Lo scontro, avvenuto lungo il viale a mare tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, è ora al centro delle indagini dei carabinieri, anche per la fuga degli occupanti dell’auto coinvolta.

Dramma nella notte in Versilia: 17enne perde la vita nello scontro tra scooter e SUV, grave l’amico 18enne

Come riportato dall’Ansa, tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, si è consumata nella notte tra il 19 e il 20 giugno una tragedia stradale costata la vita a un ragazzo di 17 anni.

L’incidente è avvenuto lungo il viale a mare, tra le 3 e le 4 del mattino, non lontano dalla discoteca Twiga, una delle aree più frequentate della costa versiliese. Il giovane viaggiava insieme a un 18enne su uno scooter quando si è verificato l’impatto con un SUV con targa svizzera, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe effettuato un’inversione a “U” proprio in quel tratto di strada.

L’urto è stato violentissimo: per il 17enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo. Il coetaneo che era con lui è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa tramite elisoccorso Pegaso 3. Sul posto sono intervenuti il 118, le ambulanze della Misericordia di Lido di Camaiore e della Croce Bianca di Querceta, oltre all’automedica di Querceta.

Dramma in Versilia, 17enne in scooter morto travolto da un SUV: caccia al pirata della strada

Come riportato da La Nazione, un elemento centrale della vicenda riguarda il comportamento degli occupanti dell’auto coinvolta: dopo la collisione, tre persone che si trovavano a bordo del SUV sarebbero scese dal mezzo e si sarebbero allontanate a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Le cause esatte dello scontro restano al momento al vaglio degli investigatori, che non escludono alcuna ipotesi e stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica.

I carabinieri sono intervenuti per i rilievi e hanno avviato le indagini, anche attraverso l’analisi delle telecamere presenti nella zona e le testimonianze raccolte sul posto. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione: il viale a mare è rimasto chiuso a lungo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, mentre la zona è stata presidiata fino al completamento delle verifiche