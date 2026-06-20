Il dramma nella notte tra giovedì e venerdì nella zona Nord di Siracusa: il minorenne è morto in ospedale.

Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì, quando nello scontro tra due scooter a Siracusa un ragazzo di 15 anni, Davis Aloschi, è morto. Era una giovane promessa della danza.

Siracusa, 15enne morto in un incidente stradale: terribile scontro tra due scooter

Terribile incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì nella zona Nord di Siracusa, quando due scooter si sono scontrati violentemente.

L’impatto è avvenuto nei pressi di una rotatoria, con le autorità che hanno già effettuato tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro. L’impatto non ha dato scampo a un 15enne, in sella al motociclo 125 guidato da un amico 18enne. Trasferito d’urgenza all’ospedale Umberto 1 di Siracusa, Davis Alioschi è morto poco dopo a causa della gravi lesioni riportate.

Grave l’amico che era con lui.

Siracusa, 15enne morto in un incidente stradale: Davis era una promessa della danza

Davis Alioschi, il 15enne morto nell’incidente stradale, era una giovane promessa della danza. Originario di Siracusa, si era trasferito a Milano per studiare e seguire la sua passione, la danza. A 12 anni era già allievo dell‘Accademia della Scala, dopo aver passato il periodo di prova estivo.

A Milano frequentava il liceo del Convitto Nazionale Pietro Longone. Da sottolineare che nel 2025 aveva ricevuto la borsa di studio “Dante Valente”, assegnata dall’Associazione Wunderkammer Orchestra e promossa in collaborazione con il consorzio Marche spettacolo.