Spazi da non perdere, a Taurianova Festival dell'Infanzia

Roma, 20 giu. (askanews) – Creare tre spazi-gioco per bambini e famiglie in cui applicare un metodo educativo-pedagogico centrato sull’apprendimento tramite il gioco, le emozioni e le esperienze sensoriali. È stato l’obiettivo del progetto “Giochiamo a crescere”, selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha creato tre poli per l’infanzia a Reggio Calabria, Gioiosa Ionica e Taurianova, promuovendo contesti educativi inclusivi e partecipati a sostegno dello sviluppo dei più piccoli e del ruolo delle famiglie.In particolare, a Taurianova, dall’8 al 10 maggio, si è svolto il Festival dell’Infanzia “Giochiamo a Crescere”, coinvolgendo bambini, famiglie, educatori, operatori sociali e istituzioni in tre giornate di gioco e confronto sui temi del benessere e dell’educazione condivisa.Nel corso del Festival, scuole, servizi educativi e spazi pubblici si sono trasformati in luoghi di incontro e sperimentazione.

Laboratori creativi, percorsi sensoriali, attività motorie, letture animate, esperienze musicali, educazione alimentare e attività legate alle emozioni hanno permesso ai bambini di apprendere attraverso il gioco, valorizzando curiosità, creatività e relazioni.La partecipazione è stata significativa: con oltre 60 famiglie, per circa 150 bambini complessivamente coinvolti nelle attività. Sono stati realizzati 14 laboratori, calibrati sulle diverse fasce d’età e distribuiti nelle tre giornate.Accanto alle attività per l’infanzia, il Festival ha dedicato spazio anche agli adulti con incontri su educazione emotiva, consapevolezza genitoriale e nutrizione pediatrica.

Momenti di confronto che hanno favorito il dialogo tra famiglie e professionisti, rafforzando la rete educativa del territorio.Importante anche il coinvolgimento della comunità locale: scuole, servizi, associazioni, Terzo Settore e amministrazione comunale hanno collaborato in un’ottica di comunità educante, a sostegno dei diritti dell’infanzia e delle famiglie.Più che un evento, “Giochiamo a Crescere” si conferma uno spazio di comunità capace di generare relazioni, partecipazione e fiducia.

Un’esperienza che lascia un patrimonio di competenze e legami e che ribadisce come investire sull’infanzia significhi investire sul futuro dei territori, attraverso una rete condivisa tra bambini, famiglie e istituzioni.