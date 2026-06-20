Trump: ecco "Casa Bianca volante" dono del Qatar, ma riverniciato

Milano, 20 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito il nuovo Air Force One, donatogli dal Qatar, una “Casa Bianca volante” durante un evento di presentazione presso la base congiunta di Andrews, nel Maryland. “Questo è considerato l’aereo più lussuoso al mondo”, ha affermato Trump, mentre le tv americane ancora parlavano dello scontro avuto in Europa con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

“Non ce ne sarà mai un altro come questo. È davvero unico. È considerato l’aereo più lussuoso al mondo. Quando è stato costruito, è stato realizzato a un livello che probabilmente non si vedrà mai più” ha detto.Trump ha fatto cambiare l’azzurro con cui era dipinto il velivolo. “L’abbiamo fatto riverniciare, e questi sono i nuovi colori: rosso, bianco e blu.

Ci piaceva l’azzurro, ma era ora di cambiare. E questa è la linea più elegante. Tutto è stato progettato bene. Era di mio gusto, devo ammetterlo. Mi hanno chiesto: ‘Quale colore le piace?’ Ho risposto: ‘Mi piace il colore della bandiera americana, no? Ha senso'”, ha dichiarato.”Questo aereo è il primo esempio riuscito di una vera trasformazione di qualcosa che era stato costruito al massimo livello e che ora doveva essere modificato un po’.

Abbiamo apparecchiature di comunicazione lassù che nessuno ha mai visto prima. È al massimo livello, incluso Starlink. Il mio amico Leon, il mio amico Elon saranno molto contenti”, ha aggiunto.Trump ha affermato che il nuovo aereo probabilmente parteciperà a un sorvolo in occasione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, il 4 luglio.