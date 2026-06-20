Gli incidenti stradali sono una delle peggiori situazioni che si verificano nei weekend complice il maggior numero di vetture su strada nelle ore serali-notturne rispetto alla settimana e spesso una serie di disattenzioni portano a sinistri molto impattanti, a volte anche mortali.

Velocità, disattenzione e abuso di bevande alcoliche, mix letali

Gli incidenti stradali si possono verificare per i più svariati motivi, a volte anche perché il mezzo ha un cedimento strutturale che ne rende impossibile il controllo, di solito però le principali cause sono la velocità elevata, e l’assunzione di alcool.

Su questi due punti si concentra sempre più il lavoro delle Forze dell’Ordine per provare a contrastare questi eventi continui che monopolizzano le strade del nostro paese.

La legge che ha abbassato il tasso alcolemico, la pubblicità progresso, sono tutti deterrenti che non spingono le persone a smettere di bere e guidare allo stesso tempo, ecco quindi che il rischio di danni seri cresce esponenzialmente.

Incidente sulla Paulese, feriti due minori

Un terribile sinistro si è verificato stanotte, attorno alle 01:30 sulla provinciale Paulese a San Donato Milanese, hinterland di Milano.

Schianto frontale tra due auto, a bordo tutti ragazzi giovani.

Ferite nel sinistro, come riporta MilanoToday, due ragazze di 17 anni, una di 22 e tre ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 21 anni ed un altro di 29.

Tutti sono trasportati in svariati ospedali della zona per le cure, divisi tra codice verde e codice giallo, nessun particolare problema a causa di questo incidente, solo qualche ferita.