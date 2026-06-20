Durante una diretta televisiva bisogna di norma essere sempre composti e precisi, fornire quello che dichiara il copione ma spesso l’ansia o la banale umanità fa scattare dei comportamenti inattesi che si spera sempre non vengano colti dalla telecamera, l’occhio vigile e acceso che non lascia scappare anche il minimo errore.
TG e dirette, un confine sottilissimo
I TG in diretta sono un tipo di programmazione che dall’esterno sembra facile da fare, dare le notizie del telegiornale guardando in camera ma in realtà è molto più di così.
Oltre ai servizi da lanciare vi sono sigle da coordinare, montaggi sbagliati, tempismi calcolati in modo errato, situazioni che possono capitare e che sono visti come “il bello della diretta” anche se di bello non hanno nulla.
Un bravo conduttore televisivo deve quindi tenere conto di tutto questo e quando qualcosa non va, sapendo della telecamera, mantenere calma e sangue freddo, nella speranza che il disguido si risolva nel minor tempo possibile.
Il gestaccio virale che può costare il licenziamento
Quanto scritto sopra è quello che non ha fatto Alessandro Baracchini, conduttore di Rainews24, edizione delle 12, che siccome la sigla non partiva si è lasciato scappare un gestaccio, rivolto alla regia, puntualmente catturato dalla telecamera.
Il video, come riporta Open.online è diventato virale ed il giornalista è stato convocato dal direttore Federico Zurzulo, che si è detto “interessato per un chiarimento sull’accaduto”.
Rai e RaiNews24, come testata dell’azienda, hanno avviato una revisione video al fine di rispettare le procedure previste in questi casi. Vedremo quale sarà la punizione per questo “scivolone” commesso da Baracchini.