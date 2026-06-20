Alessandro Baracchini, ecco cosa farà la Rai dopo il gesto in diretta

Alessandro Baracchini, ecco cosa farà la Rai dopo il gesto in diretta

Una sovrastima del fuori onda che ha fatto impazzire i social ma che potrebbe avere pesanti ripercussioni per il famoso conduttore dei tg.

Durante una diretta televisiva bisogna di norma essere sempre composti e precisi, fornire quello che dichiara il copione ma spesso l’ansia o la banale umanità fa scattare dei comportamenti inattesi che si spera sempre non vengano colti dalla telecamera, l’occhio vigile e acceso che non lascia scappare anche il minimo errore.

TG e dirette, un confine sottilissimo

I TG in diretta sono un tipo di programmazione che dall’esterno sembra facile da fare, dare le notizie del telegiornale guardando in camera ma in realtà è molto più di così.

Oltre ai servizi da lanciare vi sono sigle da coordinare, montaggi sbagliati, tempismi calcolati in modo errato, situazioni che possono capitare e che sono visti come “il bello della diretta” anche se di bello non hanno nulla.

Un bravo conduttore televisivo deve quindi tenere conto di tutto questo e quando qualcosa non va, sapendo della telecamera, mantenere calma e sangue freddo, nella speranza che il disguido si risolva nel minor tempo possibile.

Il gestaccio virale che può costare il licenziamento

Quanto scritto sopra è quello che non ha fatto Alessandro Baracchini, conduttore di Rainews24, edizione delle 12, che siccome la sigla non partiva si è lasciato scappare un gestaccio, rivolto alla regia, puntualmente catturato dalla telecamera.

Il video, come riporta Open.online è diventato virale ed il giornalista è stato convocato dal direttore Federico Zurzulo, che si è detto “interessato per un chiarimento sull’accaduto”.

Rai e RaiNews24, come testata dell’azienda, hanno avviato una revisione video al fine di rispettare le procedure previste in questi casi. Vedremo quale sarà la punizione per questo “scivolone” commesso da Baracchini.