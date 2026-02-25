Secondo alcune mail e petizioni condivise sui social, il noto divulgatore lavorerebbe da mesi senza un contratto stabile con l’emittente pubblica. Ma cosa c’è di vero? E perché questa vicenda sta generando così tanto dibattito?

Da anni Alberto Angela rappresenta uno dei volti più autorevoli della divulgazione scientifica e culturale in Italia. Programmi come Ulisse, il piacere della scoperta hanno contribuito a rendere accessibili temi complessi a milioni di spettatori, unendo rigore scientifico e intrattenimento.

In un panorama televisivo spesso dominato da reality e format leggeri, la sua presenza è considerata da molti un punto di riferimento per la qualità dei contenuti.

La mail che sta circolando sostiene che Angela sarebbe senza contratto da mesi, sollevando dubbi sulle scelte editoriali della RAI. Nello stesso messaggio si critica anche la distribuzione dei compensi all’interno dell’emittente, citando presunti cachet elevati per altri volti televisivi.

Queste affermazioni, però, vanno prese con cautela: al momento non esistono conferme ufficiali da parte della RAI o dello stesso Angela su una situazione di lavoro irregolare o “in limbo”.

Perché il tema è così sentito

Al di là della veridicità delle singole affermazioni, la vicenda tocca un punto cruciale: il ruolo della televisione pubblica. Molti utenti vedono in Alberto Angela un simbolo di servizio pubblico culturale, e temono che una minore attenzione verso figure come la sua possa segnare un ulteriore impoverimento dell’offerta televisiva.

Il dibattito si inserisce in una questione più ampia:

La mail invita anche a firmare una petizione per chiedere alla RAI un contratto stabile per Angela.

La televisione generalista ha disperato bisogno di contenuti culturali di qualità, e nessuno è più capace di fornirli quanto Alberto Angela. In un’era in cui i reality show e i programmi di intrattenimento poco significativi sembrano dominare la scena, Angela emerge come un faro di conoscenza e di divulgazione scientifica. Purtroppo, Alberto Angela è senza contratto da mesi con la RAI, e questo non solo è un grave errore da parte dell’emittente, ma priva milioni di spettatori italiani del suo talento e della sua straordinaria capacità di educare divertendo.

D’altra parte, è stato rivelato che Cerno per soli quattro minuti di trasmissione, riceve enormi compensi, precisamente circa 848.000 euro. Questo squilibrio è incomprensibile e inaccettabile. La televisione pubblica dovrebbe investire nel contenuto che nutre le menti e ispira le generazioni future, non solo in ciò che intrattiene temporaneamente.

Alberto Angela ha dimostrato, attraverso programmi come “Ulisse, il piacere della scoperta”, di essere una risorsa insostituibile per la RAI e per l’intero pubblico italiano. È ora che la RAI riconosca il suo contributo e si impegni a garantirgli un contratto stabile che gli permetta di continuare il suo lavoro con la serenità e le risorse di cui ha bisogno.

Chiediamo alla RAI di stipulare immediatamente un contratto equo e sicuro con Alberto Angela. È necessario per il bene della cultura e della qualità televisiva italiana.

Firma la petizione per sostenere un futuro più illuminato per la televisione italiana e per continuare a godere delle eccellenti trasmissioni di Alberto Angela.