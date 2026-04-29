Iva Zanicchi e l’imitazione di Giulia Vecchio: tra complimenti e malumori

Iva Zanicchi e l’imitazione di Giulia Vecchio: tra complimenti e malumori

Iva Zanicchi ha elogiato pubblicamente l’imitazione di Giulia Vecchio a GialappaShow, ma dietro le quinte emergono riserve sul tono e sui riferimenti volgari

La recente imitazione di Giulia Vecchio che interpreta Iva Zanicchi a GialappaShow ha scatenato conversazioni tra applausi pubblici e commenti più cauti dietro le quinte. Durante la puntata di Verissimo la cantante ha definito la performance «brava e divertente», ma, come riportato sulla rubrica di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, le reazioni sarebbero state a metà tra apprezzamento e disagio.

Questo episodio mette in luce come la satira televisiva possa essere accolta in modi molto diversi quando chi è imitato vede se stesso riflesso in una versione esagerata. In questo testo esamineremo le dichiarazioni ufficiali, i retroscena riferiti dalla stampa e le motivazioni creative dietro la scelta dell’imitazione.

Reazioni ufficiali e retroscena

Ufficialmente Iva Zanicchi ha elogiato il trucco e il costume: «Brava, divertente, il trucco è quasi perfetto, il vestito, la collana, la pettinatura», ha detto a Verissimo.

Tuttavia, secondo la colonna «C’è Chi dice» di Giuseppe Candela pubblicata il 29 aprile 2026, la cantante non sarebbe rimasta entusiasta del tutto per il tono della parodia. Le fonti riportano che alcuni passaggi giudicati «un po’ volgari» e le battute a sfondo sessuale abbiano creato imbarazzo: la rappresentazione infatti esaspera lo stile delle battute tipiche dell’artista, spingendo la caricatura verso un registro più audace rispetto all’originale.

L’aneddoto delle ciabatte

Tra i dettagli che hanno attirato l’attenzione c’è la scelta delle ciabatte come elemento distintivo dell’imitazione. In studio a Verissimo, Iva Zanicchi ha raccontato il motivo: durante le registrazioni di Ok Il Prezzo è Giusto capitava di girare più puntate di fila e tenere le ciabatte in camerino per i momenti di pausa; a volte usciva in scena senza rendersi conto di non aver messo le scarpe. «La prima inquadratura inquadrava proprio le ciabatte», ha spiegato, aggiungendo con ironia di portare ancora oggi i tacchi. Questo episodio, presentato da vecchia aneddotica televisiva, è diventato spunto umoristico per l’imitazione ma anche uno dei motivi di fastidio per la cantante, che non si aspetta di vedersi ridotta a un elemento isolato.

Come è nata l’imitazione

Giulia Vecchio, in occasione della conferenza stampa precedente alla prima puntata di GialappaShow, ha spiegato la genesi della sua versione di Iva Zanicchi. Le scelte comiche nascono da un’attrazione verso personaggi con un forte tratto caratteriale: la cantante, secondo Vecchio, possiede una dimensione folcloristica fatta di schiettezza, barzellette e voglia di stare in compagnia. L’imitatrice ha sottolineato come certi personaggi televisivi siano tridimensionali e permettano di raccontare aspetti autentici e riconoscibili, spesso ricordando figure incontrate nella propria famiglia. L’intento dichiarato è quello di restituire una versione divertente ma riconoscibile, sperando che il pubblico accolga il riferimento con lo stesso spirito.

Polemiche e confini della parodia

La reazione di Iva Zanicchi non è l’unica a essere stata discussa: altre figure imitate da Vecchio hanno manifestato malumori, come nel caso di Monica Setta, che si è detta infastidita per una caricatura percepita come eccessiva. Il dibattito mette in evidenza il delicato equilibrio tra satira e offesa: la parodia funziona se c’è un elemento di verità che produce ilarità, ma quando la rappresentazione sfiora lo scherno personale può generare polemiche. Giulia Vecchio, comunque, prosegue proponendo le sue imitazioni con la strategia del «purché se ne parli», cercando di coniugare talento e provocazione.

Tra vita privata e leggerezza in tv

Nel corso dell’intervista a Verissimo Iva Zanicchi ha toccato anche aspetti della sua vita privata: ha ricordato il marito Fausto Pinna, scomparso nell’agosto del 2026, e ha raccontato momenti più leggeri come le recenti attenzioni galanti ricevute. Ha narrato con ironia una cena a Milano in cui il corteggiatore si è rivelato parsimonioso davanti al risotto al tartufo, scatenando ilarità in studio. Questi scorci personali evidenziano come una personalità pubblica possa alternare spontaneità e riservatezza; la reazione a un’imitazione, dunque, può essere influenzata anche dal contesto emotivo in cui si trova l’artista.

In conclusione, la vicenda dell’imitazione di Iva Zanicchi ad opera di Giulia Vecchio mette sul piatto questioni classiche della televisione: il valore della caricatura, il rispetto dei confini personali e il ruolo delle reazioni pubbliche rispetto ai retroscena riportati dalla stampa. Tra applausi e riserve, l’episodio conferma che la satira televisiva continua a essere terreno fertile per consenso e controversie.