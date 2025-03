Rai: Ruotolo (Pd), 'azienda intervenga subito per restituire credibilità a Rainews24'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Che altro potevano fare i giornalisti di RaiNews24 che hanno sfiduciato il direttore Petrecca per manifesta incapacità? L’83 per cento ha bocciato il direttore che ne ha combinate di tutti i colori, dall’assoluzione per Delmastro alle dirette con ...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Che altro potevano fare i giornalisti di RaiNews24 che hanno sfiduciato il direttore Petrecca per manifesta incapacità? L’83 per cento ha bocciato il direttore che ne ha combinate di tutti i colori, dall’assoluzione per Delmastro alle dirette con i leader della destra che hanno violato la par condicio facendo diventare questa testata strumento di propaganda meloniana. L’azienda dovrebbe intervenire subito per restituire autorevolezza e credibilità a RaiNews24”. Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale Pd ed europarlamentare.