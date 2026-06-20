Sebbene manchino ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, da diverse settimana si susseguono varie indiscrezioni sui possibili cambiamenti in giuria anche perché, come saprete Selvaggia Lucarelli non ci sarà.

Ballando con le Stelle: rivoluzione in giuria?

Cosa aspettarsi dalla nuova edizione di “Ballando con le Stelle“? In attesa di scoprire chi saranno i vip che si metteranno in gioco nel ballo, nelle ultime settimana si parla soprattutto della giuria.

Selvaggia Lucarelli, come saprete, condurrà “L’Isola dei Famosi” e, dunque, non ci sarà, dopo ben 10 edizioni consecutive. Un posto quindi è vacante ma, secondo le indiscrezioni, potrebbero esserci altre novità, con solamente Carolyn Smith e Guillermo Mariotto confermati.

Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria: spuntano due nomi clamorosi

Va subito detto che al momento non c’è alcuna certezza su chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli in giuria a “Ballando con le Stelle” né se tutti gli altri giurati siano tutti confermati o meno.

Stando alle indiscrezione, più volte si è parlato di Giuseppe Cruciani come possibile sostituto della giornalista e anche di Barbara D’Urso, con Giuseppe Candela che su X ha però scritto “la sua presenza in giuria non trova conferme.” Roberto Alessi ha fatto l’ipotesi di Alberto Matano mentre Santo Pirotta, nella sua rubrica su Vanity Fair ha fatto il nome di Belen la quale però, come da lui specificato, ha accettato la proposta di Maria De Filippi a “Tu Si Que Vales.”