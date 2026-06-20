Scontro mortale sul viale a mare: 17enne ucciso da suv in Versilia

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente sul viale a mare tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi; il suv con targa svizzera avrebbe effettuato un'inversione a 'U' e gli occupanti dell'auto sono fuggiti a piedi, mentre l'altro giovane è stato ricoverato a Cisanello in codice rosso.

La notte tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi è stata segnata da un grave incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. L’impatto è avvenuto poco prima delle 4 sul viale a marenon lontano dalla discoteca Twigaquando uno scooter con a bordo due giovani è stato travolto da un suv con targa svizzera.

Dinamicità dello scontro e primo soccorso

Secondo la prima ricostruzione, il suv avrebbe effettuato un’inversione a ‘U’ e nel manovrare avrebbe centrato lo scooter. L’urto è stato così violento che il 17enne è morto sul colpo. L’altro ragazzo che viaggiava sul mezzo a due ruote è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Cisanello di Pisa con l’elicottero.

Sull’area sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno eseguito le prime cure e gestito il trasporto sanitario.

Nel racconto dei testimoni l’elemento centrale è la manovra del suv: l’inversione a ‘U’ è indicata come il gesto che ha provocato lo scontro, ma saranno i rilievi a chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità. Il luogo dell’incidente, sul viale a mare di una zona balneare della Versiliaè frequentato nelle ore notturne e la vicinanza alla discoteca Twiga aggiunge elementi di contesto alla scena dell’impatto.

Fuga degli occupanti del suv e indagini dei Carabinieri

Dopo lo scontro, gli occupanti dell’auto sembrano essere stati tretutti si sono allontanati a piedi, secondo le prime informazioni, facendo perdere le loro tracce. Sulle loro vicende indagano i Carabinieriintervenuti sul posto insieme al 118 per i rilievi e per acquisire testimonianze. Le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere il tratto del viale a mare per diverse ore per consentire le operazioni tecniche necessarie.

Le attività investigative includono il rilevamento dei segni sul manto stradale, l’esame dei danni ai mezzi e la raccolta di dichiarazioni. Il fatto che il suv avesse una targa straniera complica alcune fasi di accertamento ma non esclude la possibilità di identificare i responsabili grazie alle testimonianze e ai rilievi.

Elementi accertati nella scena

Tra gli elementi già confermati figurano la presenza di due giovani sullo scooter, la targa svizzera del suv e il fatto che il tratto di viale è rimasto bloccato a lungo per permettere sopralluoghi e rilievi. Le autorità hanno rilevato la posizione dei mezzi e la dinamica iniziale indicata come un’inversione a ‘U’ eseguita dal suv, elemento che al momento è centrale nelle ricostruzioni.

Conseguenze immediate e gestione della viabilità

Il blocco del viale a mare ha avuto ripercussioni sulla circolazione locale: il tratto interessato è rimasto chiuso per diverse ore per consentire il lavoro dei soccorritori e dei Carabinieri impegnati nei rilievi. L’urgenza sanitaria è stata gestita con il trasporto in elisoccorso dell’altro ferito, misura adottata per la gravità del quadro clinico.

La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, soprattutto per la giovane età della vittima. L’attenzione ora è concentrata sugli sviluppi delle indagini e sull’identificazione degli occupanti del suv, per i quali si dovranno accertare moventi e responsabilità.

Ruolo degli enti intervenuti

All’intervento sanitario del 118 si è affiancata l’attività investigativa dei Carabinieriche coordinano gli accertamenti sul luogo dello scontro. L’Ospedale Cisanello di Pisa ha ricevuto il giovane ferito in codice rossomentre per il 17enne non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato deceduto sul posto. Le procedure per la gestione dell’area e delle indagini sono in corso.

Gli sviluppi dell’inchiesta dipenderanno dall’esito dei rilievi tecnici e dall’individuazione degli occupanti del suv, la cui fuga a piedi rappresenta un elemento aggravante nella ricostruzione. Per ora restano confermati i fatti centrali: uno scontro mortale sul viale a mare tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmila morte di un 17enneil trasporto in codice rosso dell’altro ragazzo a Cisanello e l’intervento del 118 e dei Carabinieri.