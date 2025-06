Incidente stradale a Roma, scontro tra moto e auto: morto il motociclista, in...

Il sinistro è avvenuto in viale Kant poco dopo la Mezzanotte: è caccia al conducente dell'auto.

Incidente mortale a Roma, in viale Kant, intorno alla Mezzanotte: una moto si è scontrata con un auto, non ce l’ha fatta il motociclista, mentre il conducente dell’auto si è dato alla fuga.

Roma, incidente mortale: scontro tra auto e moto

Questa notte, intorno alla Mezzanotte, si è consumata una tragedia tra viale Kant e via Adriano Fiori a Roma.

C’è stato infatti un terribile scontro tra una moto e un’auto, per l’esattezza tra un’Alfa Romeo Giulietta e un motociclo Piaggio Beverly. Il motociclista, un uomo di 35 anni, è morto sul colpo. Il conducente dell’auto invece si è dato alla fuga, è ora caccia all’uomo.

Roma, incidente mortale: è caccia al conducente dell’auto

Come abbiamo visto, questa notte c’è stato un terribile incidente stradale a Roma, tra viale Kant e via Adriano Fiori. Un motociclista di 35 anni è morto sul colpo, mentre il conducente dell’auto è fuggito via. Gli agenti del VII Tuscolano della Polizia locale di Roma, giunti sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi utili al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Entrambi i mezzi di trasporto, la moto e l’auto, sono stati sequestrati. E’ ora caccia al conducente dell’Alfa Rome Giulietta, fuggito senza prestare soccorso.