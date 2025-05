Tragedia a Trieste, 20enne perde la vita in incidente moto sulla Strada del Friuli

Trieste – Una tragica notte sulla Strada del Friuli, a Contovello, dove un giovane motociclista di circa 20 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Il ragazzo era in sella alla sua moto insieme a un amico che lo seguiva su un altro mezzo, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro un’utilitaria che procedeva in senso opposto.

Un giovane motociclista di circa 20 anni, Matteo Millo, ha perso la vita in un grave incidente stradale verificatosi nella zona di Contovello, a Trieste. Il ragazzo, che viaggiava insieme a un altro centauro su una seconda moto, stava percorrendo la Strada del Friuli quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato frontalmente con un’utilitaria proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato così violento da sbalzarlo per diversi metri, provocandogli traumi gravissimi.

In pochi minuti sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi: ambulanza e automedica del 118, vigili del fuoco e Polizia Locale. I medici hanno subito tentato di rianimare il giovane, che però era già in arresto cardiaco. Nonostante i numerosi tentativi, il cuore di Matteo non ha ripreso a battere e il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo dei sanitari.

L’altro centauro coinvolto nell’incidente ha riportato lievi ferite ed è stato trasferito, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara.

Tragedia a Trieste, 20enne perde la vita in incidente moto: la dinamica dello scontro

Secondo i primi accertamenti, la moto, durante una fase di sorpasso, avrebbe impattato frontalmente contro una Fiat Panda che procedeva in senso opposto. Al momento, le esatte cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio della Polizia Locale, che sta conducendo le indagini per chiarire eventuali responsabilità.