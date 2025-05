Auto si ribalta violentemente, 20enne sbalzata fuori dall’abitacolo: le sue condizioni

Attimi di paura oggi poco prima delle 13 a Moglia, lungo la strada provinciale 47, in via Tullie. Un’auto con a bordo due giovani si ribalta dopo aver perso aderenza in una semicurva. Alla guida un 25enne residente a Reggiolo; al suo fianco una ragazza di 20 anni, originaria del Mantovano, che ha riportato le conseguenze peggiori dopo il violento impatto.

Un’auto è uscita di carreggiata e si è capovolta dopo aver affrontato una curva, con un impatto particolarmente violento. A bordo viaggiavano due giovani: alla guida un 25enne residente a Reggiolo, rimasto ferito in modo non grave, mentre la passeggera, una ragazza di 20 anni originaria del Mantovano, è sarebbe sbalzata fuori dall’abitacolo e ha riportato gravi traumi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale di Brescia in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, oltre a un’ambulanza e a un’auto medica del 118. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma tra le ipotesi c’è quella dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

La ragazza di 20 anni, seduta sul sedile passeggero, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo durante il ribaltamento dell’auto. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi: secondo quanto riferito da Prima Mantova, ha riportato traumi multipli, tra cui cranico, toracico e addominale.

Il conducente, un giovane di 25 anni, ha invece subito un trauma a un arto superiore. È stato trasportato in codice giallo, quindi con condizioni di media gravità, all’ospedale di Mantova. Nonostante la necessità di cure mediche, il suo quadro clinico non risulta particolarmente preoccupante.