Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale 90 Variante a Grottaminarda, causando la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. Lo scontro, avvenuto tra due autovetture, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e ha provocato la temporanea chiusura della strada. Sono in corso le indagini per stabilire le cause esatte del tragico schianto.

Incidente a Grottaminarda: strada chiusa in entrambe le direzioni

La circolazione è stata temporaneamente indirizzata sulle strade secondarie della zona, dove sono stati installati cartelli e indicazioni per facilitare il deflusso dei veicoli e garantire la sicurezza degli automobilisti. Le autorità stanno monitorando la situazione per ridurre al minimo i disagi e consentire il rapido ripristino della viabilità ordinaria.

Dramma a Grottaminarda: un morto e quattro feriti in un tragico incidente stradale

Lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda e una Mercedes Classe C. I conducenti di entrambe le vetture sarebbero stati trasferiti rispettivamente all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino e al nosocomio Frangipane di Ariano Irpino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, i Vigili del Fuoco di Grottaminarda e il personale medico. Al momento non sono state rese note le cause o eventuali responsabilità, con le verifiche ancora in corso.

Il bilancio complessivo conta un morto e quattro feriti. Sul luogo è giunto immediatamente il personale del 118, che ha purtroppo accertato il decesso di una donna di 72 anni, Rita Casanova, residente a Grottaminarda e passeggera di una delle due auto coinvolte.