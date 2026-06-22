La vittima aveva 46 anni ed è morta il 13 giugno del 2024: il compagno condannato per omicidio preterintenzionale.

E’ stato condannato a 10 anni di carcere Marek Conrad Daniec, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della compagna, l’ex ballerina 46enne Hanna Herasimchy, trovata morta in casa il 13 giugno nel 2024 a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano.

Ex ballerina morta a Milano: il compagno condannato a 10 anni

Come si appende da fonti online, Marek Konrad Daniec, 43enne camionista polacco, imputato per la morte della compagna, l’ex ballerina bielorussa 46enne Hanna Herasimchy, sarebbe stato condannato a 10 anni di reclusione. Il cadavere della donna, ricordiamo, era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana, nel Milanese.

Daniec era stato arrestato con l’accusa di aver ucciso volontariamente la compagna soffocandola. Ora invece sarebbe stato accolto l’impianto accusatorio e l’uomo sarebbe stato condannato per omicidio preterintenzionale.

Ex ballerina morta a Milano: accolto l’impianto accusatorio

Come detto Marek Konrad Danic sarebbe stato condannato a 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale.

La decisione sarebbe arrivata da parte della Corte d’Assise di Milano. Il 46enne, a fine febbraio scorso, era stato scarcerato e posto ai domiciliari, dopo che nel dicembre di due anni fa era stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Una perizia svolta nell’ambito del processo aveva però indicato come possibile causa della morte della donna una patologia. La Corte avrebbe dunque accolto l’impianto accusatorio, per come era stato riqualificato nella requisitoria, della pm Francesca Crupi, che aveva chiesto 12 anni di reclusione (2 anni in meno la pena nella sentenza) per omicidio preterintenzionale.