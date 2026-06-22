L'ex presidente del Coni e di Milano-Cortina ha ottenuto un plebiscito, quasi il 70% dei voti.

Il mondo del calcio italiano è arrivato alla sua data culmine per aprire un nuovo capitolo dopo il caso Gravina e la mancata qualificazione ai mondiali per la terza edizione consecutiva, serviva la scossa tanto attesa e si è arrivati al momento decisivo con due nomi in bilico per una sola poltrona, scopriamo cosa è stato deciso dai vertici.

Una poltrona per due, la sfida Malagò-Abete

I due principali candidati per la poltrona di Presidente FIGC era una questione di ballottaggio tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.

Tracciare un profilo di entrambi è lungo e complicato, il primo ha già avuto esperienza in FIGC in qualità di presidente dal 2007 al 2014, periodo in cui la nazionale ha inizato la sua fase discendente dopo il trionfo ai mondiali 2006.

Malagò è stato per 21 anni presidente del Circolo Canottieri Aniene e presidente del Coni, nonché presidente dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

Trionfo di Malagò, tocca a lui aprire un nuovo ciclo

Alla votazione iniziata alle 14:39 erano presenti 266 votanti su 273 aventi diritto, per la vittoria ne bastavano 252.

Giovanni Malagò è diventato presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio con il 68,58% dei voti. Una vittoria preannunciata ma che ora è ufficiale.

“È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto” – così si è espresso Giovanni Malagò davanti all’assemblea di elettori, come riporta Sportmediaset.it.

Ora si aspetta solo il nome del nuovo allenatore della nazionale per dare effettivamente il via ad un nuovo, si spera positivo, capitolo della storia calcistica della nazionale italiana.