Capo Verde tiene l’Uruguay sul 2-2 a Miami: cronaca di un pareggio che vale una storia

Il 22 giugno a Miami l’Uruguay e Capo Verde hanno pareggiato 2-2: gol annullato per fuorigioco, la rimonta della Celeste e il definitivo pareggio firmato Helio Varela. Una partita che conferma Capo Verde come rivelazione del gruppo H ai Mondiali e mette in bilico il cammino dell’Uruguay.

Il 22 giugno, a Miami, Uruguay e Capo Verde hanno pareggiato 2-2 in una partita ricca di colpi di scena. La nazionale africana, già capace di fermare la Spagna nello 0-0 d’esordio, si è confermata impenetrabile e pericolosa in contropiede, mentre l’Uruguay del Loco Bielsa ha provato a reagire con un approccio aggressivo basato sul contro-pressing.

La serata americana ha avuto momenti di grande intensità tattica, episodi decisivi e una rete annullata che ha lasciato discussioni.

Il gol annullato e la rimonta della Celeste

Al 68′ la situazione sembrava cambiare: dopo un calcio d’angolo Araujo intervenne sull’azione, con Ugarte che calciò in diagonale. Una deviazione portò la palla sul palo interno e il portiere Vozinha, protagonista della serata e noto per la sua presenza sui social, faticò a controllarla; la descrizione dell’episodio ha suscitato commenti come “la palla è una saponetta“.

Araujo riuscì poi a ribadire in rete, ma l’arbitro annullò la marcatura per una posizione di fuorigioco iniziale. Quel 3-2 apparente durò solo pochi secondi sul tabellone, riportando la partita sul 2-2 ufficiale.

La rimonta dell’Uruguay nel primo tempo era però già avvenuta: l’azione che portò al 2-1 nacque da una combinazione sviluppata nei minuti finali della prima frazione, con Araujo protagonista e Canobbio pronto a sfruttare il servizio.

La Celeste approfittò anche di un episodio fortunato derivante dall’infortunio muscolare di Arcanjo, centrocampista del Tondelache lasciò spazio a cambi che mutarono gli equilibri della partita.

Capo Verde non cede: il pareggio firmato Varela

Nel secondo tempo la forza di Capo Verde riemerse grazie allo spirito dei subentrati. La svolta verso il 2-2 arrivò su un errore difensivo dell’Uruguay quando un passaggio centrale errato favorì Helio Varela, subentrato, che anticipò Muslera e insaccò a porta vuota. Il gol dimostrò come la squadra di Bubista sapesse trasformare in concreto ogni indecisione avversaria. Il pareggio fu accolto come la conferma di una serata storica per la selezione dell’arcipelago: quella vigilia di partite tra Kansas City e Miami aveva già evidenziato il ruolo di Capo Verde come sorpresa del girone H; si poteva dire, senza esagerare, “Chiamatela favola, oppure sorpresa.”

I protagonisti e alcuni numeri della serata

Tra i protagonisti figurano Araujo e Ugarte per l’Uruguay, Vozinha e Sidny Cabral per Capo Verde, e l’autore del pareggio Helio Varela. Importante anche la curiosità dell’età dell’estremo difensore avversario: in campo c’erano portieri attorno ai 40 annie la gestione degli interventi sotto pressione ha inciso sul risultato finale. Un dato tattico significativo è che per circa 41 minuti dell’incontro l’Uruguay faticò a trovare soluzioni da calcio piazzato o tiri liberati, salvo gli spunti di Federico Valverde dalla distanza.

Contesto del girone H e impatto della partita

Il 2-2 di Miami complica i piani dell’Uruguay e avvicina Capo Verde a una possibile qualificazione ai sedicesimi: dopo lo 0-0 con la Spagna e il pareggio con la Celeste, la nazionale capoverdiana resta imbattuta dopo due gare e può sperare di ottenere il pass con un altro risultato favorevole. Per l’Uruguay, invece, la partita aggiunge pressione sulle ultime giornate del girone e accende interrogativi sul rendimento della squadra del Loco Bielsagià modificata nelle scelte rispetto all’esordio.

La partita è stata giocata negli Stati Uniti a Miami e va inserita nel quadro più ampio del Mondiale, dove ogni punto e ogni differenza reti possono risultare decisivi. L’impatto psicologico del pareggio è rilevante: Capo Verde può continuare a sognare, mentre l’Uruguay deve rimettere ordine nelle proprie file e trovare continuità nelle prestazioni.

In definitiva, quella del 22 giugno a Miami è stata una gara intensa, caratterizzata da episodi tecnici e arbitrali che hanno inciso sul risultato: un gol annullato, la rimonta della Celeste e il definitivo 2-2 firmato Varela hanno consegnato al pubblico una partita destinata a restare nella memoria degli appassionati per la sua combinazione di dramma e sorpresa.