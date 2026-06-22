Donald Trump attacca Giorgia Meloni su Truth: «L'Italia assente contro l'Iran»

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un nuovo attacco contro la premier italiana Giorgia Meloni, questa volta attraverso un post su Truth. Le sue parole, cariche di critica, mettono in discussione il ruolo dell’Italia all’interno della Nato e la sua posizione riguardo alla minaccia nucleare iraniana.

«Dopo aver speso migliaia di miliardi di dollari per la Nato e per la difesa di Paesi come l’Italia, il suo primo ministro non prenderebbe nemmeno in considerazione l’idea di schierarsi contro la Repubblica Islamica dell’Iran e la sua gravissima minaccia nucleare», ha scritto Trump. La sua accusa è chiara: l’Italia, secondo lui, non è disposta a difendere gli Stati Uniti e il resto del mondo quando è necessario.

La risposta del governo italiano

Di fronte alle critiche di Trump, Giorgia Meloni ha scelto di mantenere il silenzio, in linea con la strategia decisa da Palazzo Chigi. La priorità del governo italiano è salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Per questo motivo, il 2 luglio è previsto un evento speciale a Villa Taverna, la residenza dell’ambasciatore americano a Roma, per celebrare l’Indipendence Day.

La premier sta valutando la sua presenza all’evento, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha già modificato la sua agenda per essere presente. Tajani ha sottolineato l’importanza di mantenere rapporti solidi con gli Stati Uniti, nonostante le tensioni recenti. «Continuiamo a lavorare con loro», ha dichiarato, rassicurando sulla continuità dei dossier aperti.

Le dichiarazioni di Tajani

Antonio Tajani ha anche parlato dell’interesse degli Stati Uniti per l’Italia, citando i dati dell’export come prova concreta. Nonostante la cancellazione del Business Forum, alcuni lavori sulla cooperazione economica stanno proseguendo, in particolare riguardo agli accordi sui minerali critici.

Le posizioni dei vicepremier

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha assicurato che il governo italiano agirà in modo coordinato. «Gli attacchi personali non devono sfociare in compromissione dei rapporti diplomatici e delle relazioni commerciali e industriali», ha dichiarato Salvini, sottolineando l’importanza di lavorare insieme nonostante le tensioni.

Dall’altra parte, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà presente alle celebrazioni a Villa Taverna, mentre altri leader del campo largo hanno deciso di non partecipare. La situazione rimane delicata, con Trump che continua a esprimere delusione non solo verso l’Italia, ma anche verso tutti i leader della Nato.

Le dichiarazioni di Crosetto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito che l’Italia è pronta a intervenire a Hormuz, ma solo all’interno di una cornice di sicurezza. Ha anche sottolineato che i rapporti con gli Stati Uniti rimangono solidi, nonostante le recenti tensioni. «I rapporti sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati», ha dichiarato Crosetto.

In un contesto di crescente tensione, il governo italiano cerca di bilanciare la difesa degli interessi nazionali con la necessità di mantenere rapporti stabili con gli Stati Uniti. La celebrazione dell’Indipendence Day a Villa Taverna potrebbe essere un’occasione per rafforzare questo legame, nonostante le critiche di Trump.