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Giorgia Meloni, decisione inaspettata e non in agenda: la mossa dopo lo scontro con Trump

Giorgia Meloni, decisione inaspettata e non in agenda: la mossa dopo lo scontro con Trump

La sua presenza non era prevista, cosa ha deciso di fare la premier Meloni dopo lo scontro con il presidente degli Stati Uniti

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Non era un appuntamento in agenda, pertanto si è trattata di una decisione a sorpresa, che la premier Giorgia Meloni deve aver preso solo nelle ultime ore. Una mossa identitaria, come in molti l’hanno già definita, per ‘rispondere’ con i fatti agli attacchi di Donald Trump. Ecco dunque che cosa ha fatto la presidente del Consiglio.

Giorgia Meloni, decisione a sorpresa: dove è andata la premier dopo lo scontro con Trump

Non sono state ore facili per Giorgia Meloni, che si è trovata a dove replicare per bn due volte al presidente statunitense Trump dopo il triplice attacco da lui sferrato nel corso di un’intervista su La7 e poi a mezzo social.

Il giorno dopo lo scontro e dopo aver annunciato che non avrebbe replicato ulteriormente al Tycon, Meloni ha messo in agenda, all’ultimo momento, un appuntamento al quale non avrebbe dovuto partecipare.

Si è recata a Gemona del Friuli, al raduno degli alpini, considerato il corpo di truppe da montagna attivo più antico al mondo.

Nella fattispecie qui era previsto il raduno del 3° raggruppamento alpini del Triveneto che ricorre con il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. E la premier ha colto la palla al balzo per farsi immortalare con quella che è considerata una vera e propria forza di eccellenza dell’esercito tricolore. Un modo, questo, per lanciare un ‘messaggio’ non verbale a Trump: un blitz denso di significato identitario, dunque.

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Aggiornato 13:48 CEST