Home > Video > Codacons contro Divella, esposto all’Antitrust sulle etichette dell’origi... Codacons contro Divella, esposto all’Antitrust sulle etichette dell’origine del grano Codacons ha presentato un esposto all’Antitrust contro Divella, accusando l’azienda di non aver rispettato gli impegni presi nel 2020 sulle etichette che indicano l’origine del grano.... di Adnkronos Pubblicato il 21 Giugno 2026 alle 23:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Codacons ha presentato un esposto all’Antitrust contro Divella, accusando l’azienda di non aver rispettato gli impegni presi nel 2020 sulle etichette che indicano l’origine del grano. https://www.youtube.com/watch?v=sS9A2msdhdI 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteDomaniUruguay00:00CESTGirone HCapo VerdeNuova Zelanda03:00CESTGirone GEgittoArgentina19:00CESTGirone JAustriaFrancia23:00CESTGirone IIraqRisultatiOggiBelgio0–0FT · Girone GIranSpagna4–0FT · Girone HArabia SauditaTunisia0–4FT · Girone FGiapponeEcuador0–0FT · Girone ECuraçaoAggiornato 23:18 CEST