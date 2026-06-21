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Codacons contro Divella, esposto all’Antitrust sulle etichette dell’origine del grano

Codacons contro Divella, esposto all’Antitrust sulle etichette dell’origine del grano

Codacons ha presentato un esposto all’Antitrust contro Divella, accusando l’azienda di non aver rispettato gli impegni presi nel 2020 sulle etichette che indicano l’origine del grano....

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Codacons ha presentato un esposto all’Antitrust contro Divella, accusando l’azienda di non aver rispettato gli impegni presi nel 2020 sulle etichette che indicano l’origine del grano.

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