Il primo citadino Matteo Romanello lo ha dichiarato conn post sui social esprimendo la sua vicinana alle persone che hanno accusato malori

Malori improvvisi all’interno di un negozio di mobili ed accessori per casa e giardino, per una presunta intossicazione. Ne ha dato notizia il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, segnalando quanto accaduto sui social con un post nel quale spiega che trenta persone, mentre si trovavano all’interno del locale punto vendita di Leroy Merlin, hanno accusato malori.

Malori nel Leroy Merlin di Marcon, interviene il sindaco: cosa è successo

Nel suo post sui social il primo cittadino di Marcon ha spiegato nel dettaglio quando accaduto: “Cari concittadini – ha esordito – ​vi scrivo per aggiornarvi direttamente su quanto sta accadendo in questi minuti presso il punto vendita Leroy Merlin di Marcon”.

Il sindaco Matteo Romanello ha poi aggiunto: “Una trentina di persone hanno accusato malori improvvisi. I vigili del fuoco e i soccorsi sono sul posto e stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e, soprattutto, per assistere chi ne ha bisogno”

Il primo cittadino ha voluto poi esprimere la propria vicinanza al gruppo di persone coinvolto: “Al momento, le autorità stanno svolgendo le verifiche necessarie per capire l’origine dell’accaduto: non è ancora possibile stabilire se si tratti di una dispersione di sostanze o dell’utilizzo improprio di uno spray al peperoncino.

​La situazione è sotto controllo e le forze dell’ordine sono all’opera. Sarà mia premura tenervi aggiornati non appena avrò notizie certe e verificate. Restiamo lucidi e vicini a chi è stato coinvolto”. Le indagini, come riportato da Il Gazzettino, proseguono allo scopo di chiarire cosa sia accaduto.