Jacqueline Luna Di Giacomo pubblica foto di due anni fa: assenti Ultimo e Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo ha condiviso un carosello di foto risalenti a circa due anni fa, quando era incinta di Enea. Tra le assenze più notevoli, Ultimo e Heather Parisi.

Jacqueline Luna Di Giacomo ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di foto che risalgono a circa due anni fa, quando era in dolce attesa di Enea, il figlio avuto con il cantante Ultimo il 30. Le immagini, in totale 15, ritraggono momenti intimi e familiari, ma due assenze hanno subito attirato l’attenzione degli utenti: quella di Ultimo e di Heather Parisi, la madre dell’influencer.

Tra gli scatti, alcuni mostrano Jacqueline con il pancione, altri con il padre e altri ancora con la sorella Rebecca Manenti, con cui ha un legame molto stretto. Le foto, cariche di emozioni, hanno scatenato un vivace dibattito tra i follower, che hanno iniziato a formulare ipotesi sulle assenze più evidenti.

Le assenze nell’album di famiglia

L’assenza di Heather Parisi non è una novità per i fan. È noto che tra madre e figlia ci siano stati forti dissapori in passato, che hanno portato a un allontanamento. Non è chiaro se il rapporto sia migliorato nel privato o se il gelo tra le due sia ancora totale. Di certo, da anni non compaiono insieme pubblicamente.

Più complesso è il caso di Ultimo. In una delle foto si vedono due mani intrecciate: una è senza dubbio quella di Jacqueline, mentre l’altra potrebbe essere quella del cantante. Tuttavia, non ci sono conferme in tal senso. Nel resto del carosello, Ultimo non compare, fatta eccezione per quella foto, sempre che si tratti davvero della sua mano.

Il rapporto con Ultimo e i segnali social

Da mesi Jacqueline e Ultimo non si mostrano insieme sui social. Le voci su una possibile crisi si sono moltiplicate, con qualcuno che ha persino parlato di rottura. Tuttavia, lo scorso maggio, Jacqueline ha ricondiviso nelle sue storie Instagram il reel pubblicato dal compagno per annunciare il nuovo brano ROMANTICA.

Per molti fan, questo gesto è stato interpretato come un segnale che la relazione è ancora solida. Se così fosse, Ultimo avrebbe scelto di limitare la propria presenza online accanto alla compagna per evitare di finire nel tritacarne del gossip. Un’altra possibilità, però, è che il periodo di crisi non sia ancora superato. Il quadro resta quindi aperto, mentre il nuovo album di famiglia di Jacqueline continua a far discutere.