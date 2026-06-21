Il dramma si è consumato alle porte della città: alla guida del veicolo c'era un 38enne che avrebbe effettuato un sorpasso azzardato

Un altro incidente mortale sulle strade italiane. É quello avvenuto alle porte di Palermo, nel territorio di Pioppo, dove un gruppo di ciclisti è stato travolto da un’auto durante quello che sembrerebbe essere stato un sorpasso azzardato, invadendo la corsia opposta. L’epilogo è drammatico.

Gravissimo incidente Palermo, gruppo di ciclisti travolto da un’auto

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, come riportato da Tgcom, il gruppo di ciclisti sarebbe stato travolto da un veicolo intento a superare ben tre vetture, il tutto con striscia continua. Avrebbe invaso la corsia opposta trovandosi davanti le persone in bici, non riuscendo ad evitare l’impatto. I primi a raccontare la dinamica dei fatti alle forze dell’ordine sono stati due ciclisti scampati al dramma.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 38 anni: l’incidente da lui provocato ha causato la morte, sul colpo, di una donna di 41 anni. Mirela N.R. è stata dichiarata deceduta sul posto (il magistrato ha già disposto la restituzione della salma ai familiari) mentre il compagno, in stato di shock, è stato trasportato al pronto soccorso.

Ferito un altro ciclista, portato in ospedale in codice giallo. L’auto era diretta nella frazione di Monreale e avrebbe investito i ciclisti diretti a Palermo ma ulteriori rilievi e testimonianze sono stati raccolti per ricostruire con

esattezza l’accaduto.