Raduno Triveneto a Gemona: Alpini, ricordo del sisma e ringraziamenti istituzionali

Dal 19 al 21 giugno Gemona del Friuli ospita il Raduno del 3° Raggruppamentoappuntamento che intreccia festa associativa e memoria collettiva. L’evento, organizzato dalla Sezione di Gemonaè stato concepito anche come tributo per il 50° anniversario del terremoto del 1976un passaggio fondamentale nella storia della regione e nella storia degli Alpini.

Durante i tre giorni il raduno ripropone il rapporto storico tra le comunità friulane e le Penna neremettendo al centro valori come solidarietà, servizio e vicinanza ai cittadini. Alla manifestazione partecipano rappresentanti istituzionali, dirigenti dell’associazione e gruppi alpini locali che da sempre svolgono attività di volontariato e protezione civile.

Il legame tra Alpini e ricostruzione del Friuli: dichiarazioni e significato

L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilliha sottolineato come la scelta di Gemona per il raduno sia carica di significato: gli Alpini furono infatti tra i protagonisti degli interventi immediati dopo il sisma e di quella fase di ricostruzione che ha portato alla nascita del cosiddetto Modello Friuli. Secondo l’assessore, il richiamo al passato serve non solo a ricordare ma anche a riconoscere un patrimonio di pratiche civiche e di impegno collettivo che perdura.

In quell’occasione la Regione ha ribadito che il messaggio visibile sui muri durante la ricostruzione, «Il Friuli ringrazia e non dimentica», mantiene ancora oggi la sua forza simbolica: il raduno è pensato come un grande abbraccio che la comunità offre alle Penne nere per la loro opera continua.

La testimonianza delle istituzioni locali

All’incontro di presentazione sono intervenuti anche altri esponenti regionali e locali. L’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Robertiha evidenziato l’importanza del sostegno istituzionale al movimento alpino, non solo per il valore storico ma per l’apporto operativo che i gruppi forniscono quotidianamente in termini di volontariato e protezione civile. Tra i presenti alla presentazione figurano il presidente della sezione Ana di Gemona, Ivo Del Negroil sindaco di Gemona, Roberto Revelante il vicepresidente vicario nazionale Ana, Carlo Balestra.

Programma, partecipazione e contributi: aspetti organizzativi concreti

Il raduno si svolge su tre giornate e prevede una serie di iniziative pubbliche tra sfilate, cerimonie commemorative e momenti istituzionali. L’organizzazione locale ha messo a disposizione una mappa degli eventi e un ordine di sfilamento per orientare i partecipanti e il pubblico. L’appuntamento è promosso dalla Sezione di Gemonache ha curato la logistica e le comunicazioni utili per chi intende partecipare.

La Regione ha finanziato l’evento con un contributo stabilito dalla normativa regionale, pari a 450.000 euro come previsto dall’articolo 15 della legge regionale 3/2026. Questo stanziamento è stato motivato come un investimento sul valore sociale e comunitario che gli Alpini esprimono nelle attività quotidiane e nelle emergenze.

Coinvolgimento e riconoscimenti

Oltre alla commemorazione del cinquantesimo anniversario del terremoto, il raduno è stato occasione per ringraziare gli Alpini per il loro impegno recente, compreso il contributo nelle operazioni legate alle Olimpiadi e ad altre emergenze. La premier ha visitato Gemona in occasione dell’evento, esprimendo un messaggio di orgoglio nazionale e un ringraziamento diretto agli Alpini per il loro lavoro sia in tempo di crisi sia nelle attività ordinarie di servizio alla comunità.

Logistica e informazioni pratiche per partecipare

La manifestazione si tiene a Gemona del Friuli e l’organizzatore ufficiale è la Sezione di Gemonache ha reso disponibili contatti per informazioni. Il raduno è aperto ai gruppi sezionali e alla cittadinanza, con momenti che coinvolgeranno le autorità e la popolazione locale. Per seguire il programma completo e le indicazioni operative sono previste mappe e calendari dell’evento forniti dagli organizzatori.

La presenza degli Alpini e delle autorità locali rende il raduno una tappa importante del calendario associativo e civile del Triveneto, capace di coniugare commemorazione storica e celebrazione del servizio civico. Per chi partecipa, l’evento offre sia momenti solenni sia opportunità di incontro e scambio tra le diverse componenti della comunità alpina.