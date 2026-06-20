Appello del Papa a Pavia: costruire la pace partendo da ciascuno di noi

Il Papa, parlando ai ragazzi degli oratori e alla comunità sudamericana davanti al Duomo di Pavia, ha rilanciato un appello alla riconciliazione: basta con le parole di odio e con il bullying, dobbiamo cominciare con noi stessi per costruire la pace.

Davanti al Duomo di Pavia il Papa ha rivolto un invito semplice ma incisivo: la pace non è un risultato che si ottiene da fuori, ma un percorso che parte dall’interiorità di ciascuno. Salutando i presenti, tra cui i ragazzi degli oratori e la comunità sudamericanaha richiamato l’attenzione su atteggiamenti e parole che alimentano divisioni e conflitti.

Nel suo discorso il Papa ha richiamato l’eredità spirituale di Sant’Agostinousando quella lezione come chiave per spiegare come trasformare i tempi difficili in opportunità di convivenza: il cambiamento globale passa attraverso il cambiamento personale. Per questo ha insistito sull’importanza di mettere fine a comportamenti che fanno male alle relazioni umane.

Il richiamo contro insulti, odio e bullying

Il Papa ha espresso in modo diretto la condanna di quanto divide: “basta con parole di odio; basta con gli insulti; basta con il ‘bullying’; basta con tutte quelle cose che fanno la guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi”. Con queste parole ha voluto sottolineare che anche la comunicazione quotidiana, quando scade nell’offesa, è parte del problema sociale.

Il richiamo non è generico: il ponte tra parole e conflitto viene evidenziato come un nesso reale che richiede responsabilità individuale.

Il messaggio è rivolto in particolare ai giovani presenti tra i ragazzi degli oratori, invitati a riconoscere il peso delle proprie parole. In questo senso il Papa ha definito il rifiuto dell’odio verbale come un primo passo concreto per coltivare relazioni orientate alla pace, non alla contrapposizione.

La proposta di diventare costruttori di pace

Più che un monito, il Papa ha indicato una strada: diventare costruttori di pace e promotori di riconciliazione. Ha avvertito che non si tratta di un ideale lontano ma di un’attitudine quotidiana che si impara e si pratica. Con la citazione dell’insegnamento di Sant’Agostino ha invitato i fedeli a mettere in pratica un principio morale che ha ricadute concrete nelle comunità locali e tra i popoli.

Rivolgendosi anche alla comunità sudamericana presente, il Papa ha voluto includere nella riflessione il valore della fraternità tra culture diverse. Ha ricordato che la costruzione della pace richiede sensibilità verso chi arriva da contesti differenti e la volontà di trasformare la diversità in risorsa piuttosto che in motivo di conflitto.

Un invito alla responsabilità personale

Al centro del discorso c’è l’idea che ogni trasformazione sociale inizi dal singolo: “Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione”. Il Papa ha enfatizzato che questo processo implica atti concreti, come rinunciare alle parole offensive, educare i giovani al rispetto reciproco e promuovere pratiche relazionali che favoriscano l’incontro. La proposta è quindi pratica, non soltanto retorica.

In questo contesto il riferimento a Sant’Agostino assume valore pedagogico: il pensiero del santo viene citato come bussola per orientare comportamenti e scelte. L’enfasi sul cambiamento che nasce dall’interiorità vuole ricordare che responsabilità e coerenza personale sono il primo mattone della riconciliazione sociale.

Il saluto prima della partenza ha avuto toni di vicinanza e speranza: parole rivolte a chi lavora con i giovani nelle parrocchie e a chi vive l’esperienza della migrazione e dell’incontro culturale. L’appello del Papa si inscrive in una logica educativa che valorizza il dialogo e l’accoglienza, rifiutando la strada della denigrazione e dello scontro verbale.

Infine, il messaggio torna più volte sul concetto che il cammino verso la pace è collettivo ma comincia con scelte individuali: cambiare il modo di parlare, cercare la riconciliazione, e mettere in pratica una cultura dell’incontro. Questo tipo di richiamo, scandito davanti al Duomo di Pavia, ha voluto essere un promemoria per tutti i presenti e per chi, in ogni comunità, è chiamato a costruire relazioni più giuste e pacifiche.