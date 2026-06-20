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Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping

Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping

La Nato ha annunciato che ridurrà il numero dei soldati, attualmente 4600, della missione di peacekeeping in Kosovo, dal momento che la situazione di sicurezza è migliorata....

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La Nato ha annunciato che ridurrà il numero dei soldati, attualmente 4600, della missione di peacekeeping in Kosovo, dal momento che la situazione di sicurezza è migliorata.

https://www.youtube.com/watch?v=xl2-xqJjbPw

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