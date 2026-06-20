Home > Video > Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping La Nato ha annunciato che ridurrà il numero dei soldati, attualmente 4600, della missione di peacekeeping in Kosovo, dal momento che la situazione di sicurezza è migliorata.... di Adnkronos Pubblicato il 20 Giugno 2026 alle 20:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos La Nato ha annunciato che ridurrà il numero dei soldati, attualmente 4600, della missione di peacekeeping in Kosovo, dal momento che la situazione di sicurezza è migliorata. https://www.youtube.com/watch?v=xl2-xqJjbPw 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiGermania22:00CESTGirone ECosta d'AvorioDomaniEcuador02:00CESTGirone ECuraçaoTunisia06:00CESTGirone FGiapponeSpagna18:00CESTGirone HArabia SauditaRisultatiOggiOlanda5–1FT · Girone FSveziaTurchia0–1FT · Girone DParaguayBrasile3–0FT · Girone CHaitiScozia0–1FT · Girone CMaroccoAggiornato 21:22 CEST