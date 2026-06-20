Sicurezza: De Luca (Fondazione Aises), ‘L’uomo deve restare al centro dei processi decisionali’

“In uno scenario geopolitico segnato da conflitti e minacce ibride sempre più complesse, governare il cambiamento richiede classi dirigenti preparate e una formazione di alto livello. Anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, è fondamentale mantenere l’elemento umano al centro dei...

“In uno scenario geopolitico segnato da conflitti e minacce ibride sempre più complesse, governare il cambiamento richiede classi dirigenti preparate e una formazione di alto livello. Anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, è fondamentale mantenere l’elemento umano al centro dei processi decisionali, perché la qualità delle scelte in materia di sicurezza nazionale dipende dalla capacità di analisi, discernimento e adattamento di chi è chiamato a governare”.

Lo ha evidenziato Valerio De Luca, presidente della Fondazione Aises e direttore della Spes Academy, al seminario “Il sistema di sicurezza italiano di fronte alle sfide del nuovo disordine globale”, promosso presso Europa Experience “David Sassoli”, sede di rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, nell’ambito del Corso di Alta Formazione “Leadership, Intelligence e Difesa” e organizzato da Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, Fondazione Aises, ConnectED Mind e Società Italiana di Intelligence (Socint).

https://www.youtube.com/watch?v=oAIWIX_4E-A