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Sicurezza: Talò (Imec), ‘Serve una cultura della sicurezza che vada oltre la difesa’

Sicurezza: Talò (Imec), ‘Serve una cultura della sicurezza che vada oltre la difesa’

“La sicurezza oggi non riguarda solo la dimensione militare, ma anche quella economica, le rotte commerciali e l’approvvigionamento di materie prime strategiche. Per questo è necessario rafforzare la dimensione europea e, allo stesso tempo, ampliare il dialogo con nuovi partner, dall’India ai...

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“La sicurezza oggi non riguarda solo la dimensione militare, ma anche quella economica, le rotte commerciali e l’approvvigionamento di materie prime strategiche. Per questo è necessario rafforzare la dimensione europea e, allo stesso tempo, ampliare il dialogo con nuovi partner, dall’India ai Paesi del Golfo fino all’Africa”. Lo ha detto Francesco Talò, ambasciatore e Inviato Imec (Corridoio Economico India–Medio Oriente–Europa), al seminario “Il sistema di sicurezza italiano di fronte alle sfide del nuovo disordine globale”, promosso presso Europa Experience “David Sassoli”, sede di rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, nell’ambito del Corso di Alta Formazione “Leadership, Intelligence e Difesa” e organizzato da Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, Fondazione Aises, ConnectED Mind e Società Italiana di Intelligence (Socint).

https://www.youtube.com/watch?v=FqfYv3x2qwA

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