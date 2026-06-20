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Mondiali, il selfie del ct del Giappone con Kane

Mondiali, il selfie del ct del Giappone con Kane

(Adnkronos) - Durante i Mondiali 2026, i social ritirano fuori anche episodi curiosi legati ai giocatori e agli allenatori, rendendoli virali. Tra questi c'è il siparietto che - qualche mese fa - ha visto protagonista il ct del Giappone Hajime Moriyasu, 'pizzicato' dalle telecamere in un'insolita ...

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(Adnkronos) – Durante i Mondiali 2026, i social ritirano fuori anche episodi curiosi legati ai giocatori e agli allenatori, rendendoli virali. Tra questi c’è il siparietto che – qualche mese fa – ha visto protagonista il ct del Giappone Hajime Moriyasu, ‘pizzicato’ dalle telecamere in un’insolita richiesta di selfie alla stella della nazionale inglese Harry Kane.

 

Il commissario tecnico nipponico, entusiasta quasi come un tifoso, aveva fermato l’attaccante del Bayern Monaco incontrato in occasione di un’amichevole con la nazionale di Tuchel a Wembley, chiedendo una foto ricordo. Il video è tornato d’attualità sui social in queste ore, mostrando un lato insolito e di sicuro spontaneo di Moriyasu, che tra l’altro aveva battuto 1-0 l’Inghilterra.

 

 

Dopo il pareggio nella prima partita dei Mondiali contro l’Olanda, il Giappone tornerà in campo contro la Tunisia nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno, alle 6 ora italiana, per la seconda gara del gruppo F.  

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