World Tech Conference, Cozzi (WIIT): "Sovranità digitale sfida decisiva per il futuro del cloud

La sovranità digitale come leva strategica per la competitività europea. Alessandro Cozzi, Group CEO & Founder di WIIT, analizza il ruolo del cloud nel garantire controllo, sicurezza e giurisdizione dei dati in un mercato dominato da operatori extra-europei. Dalla necessità di costruire un ecosistema cloud continentale agli investimenti richiesti per sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale, fino alle prospettive di data center progettati per l’AI e di una cybersecurity pronta all’era quantistica: una riflessione sulle sfide e le opportunità per un’Europa digitale più resiliente e autonoma.

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