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Spagna, rinviata a giudizio la moglie del premier Sanchez: passaporto ritirato

Spagna, rinviata a giudizio la moglie del premier Sanchez: passaporto ritirato

(Adnkronos) - Il giudice Juan Carlos Peinado ha rinviato a giudizio la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, Begona Gomez, ritirandole il passaporto, vietandole quindi di lasciare il Paese e ordinandole di comparire in tribunale due volte al mese in attesa di giudizio nel processo a suo carico...

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(Adnkronos) – Il giudice Juan Carlos Peinado ha rinviato a giudizio la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, Begona Gomez, ritirandole il passaporto, vietandole quindi di lasciare il Paese e ordinandole di comparire in tribunale due volte al mese in attesa di giudizio nel processo a suo carico per corruzione. Lo riporta El Paìs. 

Secondo Peinado ci sono “ragionevoli motivi per sospettare un atto criminale” da parte della first lady, oltre che il rischio di un tentativo di “sfuggire alla giustizia”.

Il giudice arriva persino ad affermare che gli agenti di polizia che scortano e sorvegliano la sicurezza di Gomez potrebbero aiutarla a fuggire. 

“Non c’è dubbio che questi agenti, di propria iniziativa o su ordine dei superiori, potrebbero essere proprio coloro che collaborano all’azione o alle azioni per facilitarne” la fuga, ha detto il magistrato. 

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