Rai modifica il pomeriggio estivo: Capri tolta dal palinsesto e scattano le proteste

La Rai annuncia e poi cancella le repliche della fiction Capri lasciando spazio a repliche di programmi condotti da Mara Venier e Andrea Delogu; la produzione e alcuni protagonisti reagiscono duramente, mentre politici e spettatori criticano la strategia estiva dell'azienda

La programmazione estiva dell’ammiraglia pubblica è finita al centro di una controversia che ha visto coinvolti attori, conduttrici e la sede di Viale Mazzini. Una decisione comunicata inizialmente dall’azienda e poi revocata ha scatenato reazioni pubbliche: le repliche della fiction Capri erano state annunciate per occupare lo slot pomeridiano dopo la conclusione della stagione de La Volta Buona condotto da Caterina Balivo ma la programmazione è stata modificata.

La modifica del palinsesto e i programmi indicati

Nel dettaglio, dopo l’addio temporaneo del programma pomeridiano di Balivo, la Rai aveva previsto di riproporre la fiction che celebra i suoi anni di vita, ma successivamente i vertici di Viale Mazzini hanno operato un dietrofront. Al posto di Capri sono state programmate, alle ore 14, le repliche dello show Le Stagioni dell’Amore condotto da Mara Venier e alle ore 15 le vecchie puntate del people show La Porta Magica condotto da Andrea Delogu.

Questa variazione ha provocato malumore tra la produzione della fiction e il suo cast.

Reazioni dal cast e dal profilo ufficiale

L’attore Kaspar Capparoni ha rilanciato la notizia del cambio di programma sui propri canali social, accompagnando il post con un ironico “Grazie”. Poche ore dopo il profilo ufficiale di Capri Fiction ha pubblicato un comunicato molto duro: secondo la produzione, la cancellazione delle repliche per la seconda volta è “a dir poco imbarazzante” e definita una vergogna dato che le repliche erano state annunciate con entusiasmo per celebrare i 20 anni della serie.

Nel comunicato si fa riferimento al fatto che, nonostante l’annuncio festoso per gli anniversari, la decisione è stata poi annullata e che, se ci dovesse essere un nuovo cambio di rotta, la produzione terrà aggiornato il pubblico.

Le critiche politiche e il commento su Rai Play

La decisione ha attirato anche l’attenzione di personalità del mondo pubblico: Rita Dalla Chiesa oggi parlamentare ed ex conduttrice, ha commentato con toni severi la gestione estiva dell’azienda, affermando che “La Rai, l’estate, per tre mesi si dimentica di chi paga il canone per vederla”. Nel suo intervento su Instagram ha rimarcato la delusione per trasmissioni inguardabili e repliche noiosissime osservando che l’atteso ritorno di Capri è stato bloccato e aggiungendo una critica a chi rimane a casa e non conosce la piattaforma Rai Play“Le persone che restano a casa l’estate neanche sanno cosa sia Rai Play!” Dalla Chiesa ha poi chiesto se ci siano “Spiegazioni credibili”.

Risonanza sui social e opinione pubblica

Il cambio di palinsesto ha generato una serie di commenti simili anche tra gli utenti, con reazioni di delusione e critiche rivolte alla strategia estiva dell’azienda. I post del cast e il comunicato della produzione hanno contribuito ad amplificare la discussione, che ha coinvolto sia tifosi della fiction sia spettatori abituali del pomeriggio televisivo.

I dati verificati sulla fiction Capri

La fiction Capri ha una storia lunga e articolata: la prima puntata è andata in onda il 15 ottobre 2006. La serie si è sviluppata in tre stagioni composte rispettivamente da 2426 e 26 episodi, per un totale di 76 puntate. Dopo la prima stagione, la seconda è stata trasmessa nel 2008 e la terza nel 2010. Le stagioni iniziali hanno avuto come protagonisti Gabriella PessionSergio AssisiKaspar Capparoni e Isa Danieli mentre la terza stagione ha visto tra i protagonisti Bianca GuacceroGabriele Greco e Lucia Bosè.

La vicenda riunisce Il tema rimane apertо in attesa di eventuali nuovi annunci da parte dei responsabili dei palinsesti, ma per il momento la rotazione dei contenuti pomeridiani dell’ammiraglia è cambiata rispetto a quanto inizialmente previsto.