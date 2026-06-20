Kharkiv sotto attacco: il bilancio delle vittime e i dettagli dell'offensiva russa

Kharkiv sotto attacco: il bilancio delle vittime e i dettagli dell'offensiva ...

Kharkiv sotto attacco: il bilancio delle vittime e i dettagli dell'offensiva ...

Un attacco aereo russo ha colpito Kharkiv, causando un morto e nove feriti. Scopri i dettagli dell'offensiva e le reazioni delle autorità locali.

Un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkivnell’Ucraina orientale, causando un morto e nove feriti. L’offensiva si inserisce in un contesto di intensificazione degli scontri tra Mosca e Kiev, mentre i colloqui di pace guidati dagli Stati Uniti rimangono bloccati.

Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhovha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale colpito dal raid.

Durante le operazioni di ricerca e soccorso, è stato ritrovato il corpo di una persona decedutaha dichiarato Terekhov in un aggiornamento su Telegram.

Le vittime e i feriti a Kharkiv

Nell’attacco al distretto di Kholodnogirskynove persone sono rimaste ferite, cinque delle quali sono state ricoverate in ospedale. Oleg Synegubovcapo dell’amministrazione militare regionale, ha fornito questi dettagli, sottolineando la gravità della situazione.

Nel frattempo, le autorità di Khersonnell’Ucraina meridionale, hanno riferito che una donna di 72 anni è rimasta ferita in un attacco di droni a Zelenivkamentre altre tre persone sono state colpite nel distretto di Korabelny.

La risposta ucraina e le intercettazioni russe

Non si fermano nemmeno gli attacchi ucraini. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, tra le ore 20 di venerdì 19 giugno e le 7 della mattina di sabato 20, 187 droni ucraini sono stati intercettati in varie regioni della Russia.

Le intercettazioni sono avvenute nelle regioni di AstrakhanBelgorodBryanskKrasnodarKurskLipetskMoscaOryolRostovTula e Voroneznonché nella Repubblica di Crimea e sui mari Nero e d’Azov.

L’Agenzia nazionale per il trasporto aereo, Rosaviatsiaha segnalato restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti di BugulmaIzhevskKalugaNizhnekamsk e Ufa per motivi di sicurezza.