Trump: Meloni vuole tornare amica degli Usa "per i consensi"

Milano, 20 giu. (askanews) – Giorgia Meloni “sta andando male in Italia in termini di popolarità” e ora, “dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole tornare ad essere nostra amica per migliorare i suoi consensi. No, grazie!!!”. Lo ha scritto oggi sul suo social Truth, il presidente americano, Donald Trump, lanciando nuove accuse alla presidente del Consiglio italiano.

Ieri Meloni aveva reagito sui social dopo che Trump commentando il G7 aveva dichiarato sul capo di governo italiano: “mi ha implorato di fare una foto con lei!”. Meloni tra le altre cose aveva detto: “io e l’Italia non imploriamo mai”. Oggi ribatte alle nuove accuse di Trump parlando di “attacchi costanti e immotivati”.

E aggiunge: “Quanto alla mia popolarità, essere sua amica non l’ha certo aiutata, né dipende dal mio rapporto con lei. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto”.