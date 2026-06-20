Italia-Usa, Salvini: "chi attacca premier attacca il Paese"

Milano, 20 giu. (askanews) – “Chi attacca il presidente del Consiglio attacca tutto il governo e attacca tutta l’Italia. Ciò ovviamente non può e non deve compromettere i buoni rapporti fra due paesi amici, fra due popoli amici”. Così Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Milano. “L’Italia è un Paese alleato, sempre presente e generoso”, ha aggiunto.

Poi ha notato che “non c’è una guerra tra Italia e Usa, ci sono già troppe guerre. E spero che gli Usa ci aiutino a porre fine a una di queste guerre visto che anche in Iran le cose non mi sembra stiano andando benissimo”.