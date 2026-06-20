Mercato estivo: trasferimenti, controopzioni e trattative che cambiano gli equilibri

Rassegna delle principali operazioni di mercato: arrivi, partenze, controopzioni e trattative che interessano club italiani e stranieri come Como, Genoa, Juventus, Napoli, Atletico Madrid e Fenerbahçe

La sessione estiva continua a muovere pedine importanti tra club italiani e stranieri: dalle risoluzioni contrattuali agli acquisti definitivi, passando per clausole di recompra e trattative molto seguite. Questo articolo ricompone, in modo organico, i trasferimenti ufficiali e le trattative allo stato avanzato che stanno ridisegnando la prossima stagione.

Passaggi ufficiali e rescissioni: il punto sulle formalità

Nei giorni scorsi sono arrivate diverse ufficialità che incidono sulle rose. Tra le notizie concrete, Vedat Muriqi ha lasciato il Mallorca per fare ritorno al Fenerbahçeclub che lo aveva ceduto alla Lazio nel 2026; un movimento che riporta il centravanti nel campionato turco dove aveva già giocato in passato. Sempre in tema di conferme societarie, il Parma ha comunicato l’acquisto del portiere classe 2004 Giovanni Daffaraprelevato dalla Juventus dopo che i bianconeri avevano esercitato il diritto di controopzione sulla sua proprietà.

Di segno opposto è la risoluzione consensuale annunciata dallo Spezia per Gianluca Lapadula: il club ligure e l’attaccante hanno trovato l’accordo per sciogliere il rapporto contrattuale. Questi movimenti ufficiali mettono in evidenza come la finestra di mercato non sia fatta solo di acquisti ma anche di uscite concordate per motivi sportivi e di bilancio.

Trattative avanzate e giocatori nel mirino dei club

Altre operazioni sono invece in fase avanzata e coinvolgono club italiani e stranieri. Il Como è attivo: oltre all’interesse per mantenere Nico Paz nonostante la possibile recompra del Real Madridil club lariano ha trovato un’intesa con il Cruzeiro per portare in Italia il terzino brasiliano Kaiki (classe 2003) in prestito con obbligo di riscatto per un’operazione complessiva intorno ai 15 milioni di euro.

Il Como è inoltre vicino a chiudere per il centrocampista Luis Milla dal Getafe: il giocatore, 31 anni, ha una clausola rescissoria da 6 milioni e viene da una stagione con buoni numeri in Liga, tra cui 10 assist in 37 partite. La trattativa è portata avanti con l’obiettivo di evitare il pagamento della clausola e trovare una soluzione concordata con il club spagnolo.

Scenari tra grandi club e giovani promesse

In ambito nazionale sono molte le operazioni di mercato che riguardano giovani promesse e contromosse societarie. Il Genoa ha definito il ritorno di Tommaso Baldanzi dall’AS Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo i sei mesi già vissuti con la maglia rossoblù nella scorsa stagione. Per rinforzare il centrocampo, il Bologna valuta nomi come Peer Koopmeiners e ha riaperto contatti con Fabio Mirettioltre a monitorare l’ipotesi di un ritorno di Joao Mario dalla Juventus.

Mosse internazionali e opportunità estere

Non mancano movimenti verso campionati esteri. Il Liverpool ha completato l’acquisto del giovane difensore Munoz dall’Osasuna pagando la clausola, mentre il Atletico Madrid è vicino a portare in rosa il laterale Grimaldocon la prima offerta che avrebbe convinto il Bayer Leverkusen. Inoltre, il Norwich City ha ufficializzato l’arrivo di Sam Field dal QPR con un contratto triennale e opzione per una stagione aggiuntiva.

In MLS si consolidano invece alcuni approdi: dopo l’interesse iniziale di club europei, il giovane difensore classe 2008 Fricio Caicedo ha scelto l’Inter Miami, attratto dall’ambiente costruito attorno a figure di primo piano. Anche giocatori di esperienza come Casemiro sono al centro di conferme e ufficialità per trasferimenti negli Stati Uniti.

Situazioni di mercato da monitorare

Tra i dossier aperti, spicca la vicenda di Nico Paz con l’eventualità che il Real Madrid eserciti la recompra per poi magari rivendere il calciatore verso mercati più redditizi; il Comodal canto suo, prova a trattenerlo sfruttando l’assenso del giocatore. Altre situazioni interessanti riguardano il futuro di Zanioloal centro di attenzioni che potrebbero coinvolgere Milan o Juventus, e le richieste per attaccanti come Opendaseguito dal Lione in chiave prestito.

Il mercato estivo prosegue con ritmo sostenuto: tra acquisti definitivi, operazioni in prestito con obbligo, riscatti e rescissioni consensuali, i club stanno rimodellando le proprie rose in vista della nuova stagione. Le prossime settimane saranno decisive per chiudere gli ultimi dossier e per ufficializzare ulteriori innesti che possono fare la differenza.