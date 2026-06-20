Chiusura di Hormuz e stop ai raid in Libano: sviluppi e negoziati in corso

Chiusura di Hormuz e stop ai raid in Libano: sviluppi e negoziati in corso

La regione vive un momento di forte tensione con due sviluppi paralleli che coinvolgono attori politici e militari. Da un lato è stato impartito un ordine all’Idf di cessare le operazioni in Libano su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Israel Katzcoordinato con gli Stati Uniti. Dall’altro, il comando militare iraniano ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz in risposta a quello che ha definito il venir meno degli impegni sul cessate il fuoco.

Questi eventi si inseriscono in uno scenario diplomatico che prevede colloqui tecnici in Svizzera per verificare l’attuazione dell’intesa regionale.

Ordine di cessate il fuoco in Libano e accuse incrociate

L’ordine di arrestare le ostilità in Libano è stato emesso dopo una giornata di escalation. L’Idf ha ricevuto l’indicazione di cessare il fuoco su disposizione di Netanyahu e Katzin coordinamento con gli Stati Uniti.

Contestualmente, il movimento sostenuto dall’Iran nel Libano ha sostenuto che «Israele ha la piena responsabilità per aver violato il cessate il fuoco», in riferimento alle operazioni che hanno continuato a colpire il sud e l’est del Paese. La dinamica degli attacchi e delle risposte militari mette in evidenza la fragilità dell’intesa e la difficoltà di separare le azioni contro una forza armata, come dichiarato dalle autorità militari, dall’impatto sulla popolazione civile.

Impatto sul terreno e dichiarazioni ufficiali

Sul campo le forze israeliane hanno ribadito che il problema è rappresentato da Hezbollah e non dal Libano inteso come Stato; secondo i portavoce militari, l’obiettivo rimane il contrasto dell’infrastruttura militare del gruppo. Dall’altro versante, il movimento ha giustificato le proprie azioni come risposta a presunte violazioni e ha segnalato di aver preso di mira truppe che avrebbero tentato avanzate nel sud. Questo scambio di azioni mette sotto pressione la possibilità di un de-escalation rapida e rende ancora più delicata la finestra diplomatica aperta per i colloqui tecnici.

Chiusura dello Stretto di Hormuz, minacce navali e reazioni internazionali

In parallelo alle tensioni terrestri, il comando militare iraniano ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz «è chiuso a tutte le navi» e ha diffuso avvertimenti affinché le imbarcazioni non si avvicinino alla zona: «Navi non si avvicino a Hormuz o rischiano», recita la nota dei Pasdaran. L’annuncio è stato motivato come risposta a quello che l’Iran definisce una «violazione» dell’intesa sul cessate il fuoco, con richiami all’implementazione degli impegni da parte statunitense. Il comando congiunto Khatam al-Anbiya ha inoltre indicato che tale decisione è il primo passo, lasciando intendere possibili misure successive in caso di prosecuzione delle ostilità.

Tuttavia, il Comando centrale americano per il Medio Oriente, il Centcomha segnalato che nonostante le minacce, il traffico marittimo nello stretto è proseguito regolarmente nella giornata interessata: in totale 55 navi mercantili hanno attraversato il passaggio in condizioni di sicurezza. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha affermato in un’intervista che non ci sono prove che l’Iran stia effettivamente chiudendo lo stretto, sottolineando la volontà di dare spazio alle trattative e evitando di considerare conclusiva la dichiarazione iraniana.

Diplomazia e incontri in Svizzera

Sul fronte diplomatico si stanno predisponendo colloqui tecnici in Svizzera per discutere l’attuazione del memorandum d’intesa. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che «Pianificheremo i colloqui quando arriveranno i rappresentanti del governo iraniano, del Qatar e del Pakistan», delineando la necessità di una composizione multilaterale degli incontri. Delegazioni statunitensi impegnate nei preparativi sono già sul posto per affrontare gli aspetti tecnici, mentre Teheran ha confermato l’intenzione di inviare una propria delegazione per verificare il rispetto degli impegni contrattuali, come espresso dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano.

La concomitanza di un ordine di cessate il fuoco rivolto all’Idfl’annuncio di chiusura dello stretto da parte dell’Iran e la programmazione di colloqui tecnici in Svizzera mette in luce la complessità di un quadro in cui misure militari e negoziati diplomatici si influenzano reciprocamente. Resta aperta la domanda su quanto reggano le intese in assenza di un arresto duraturo delle operazioni sul terreno e su come la comunità internazionale risponderà se le misure annunciate dovessero concretizzarsi.