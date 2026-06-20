Scontro tra Trump e Meloni: Salvini difende il governo e saltano visite negli Stati Uniti

Lo scontro politico e diplomatico provocato dalle frasi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha innescato una reazione a catena nella politica italiana e negli alleati europei. A Milano, durante un evento della Lega-Mercato, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha preso posizione pubblicamente per difendere la premier e ribadire la solidarietà dell’esecutivo, mentre la Farnesina ha deciso di modificare alcuni impegni internazionali già fissati.

Le parole di Trump che hanno acceso la polemica riguardano un episodio al G7 di Evian e affermazioni successive sul ruolo della premier nello Stretto di Hormuz. La tensione ha avuto ricadute immediate sul piano diplomatico e politico, coinvolgendo ministri, sottosegretari e leader europei che hanno commentato o agito in risposta alle dichiarazioni.

La posizione di Salvini e le parole al Gazebo della Lega-Mercato a Milano

Parlando il 20 giugno a Milano, il vicepremier ha sottolineato che «chi attacca il presidente del Consiglio attacca tutto il governo e tutta l’Italia», affermando la necessità di unità di fronte agli attacchi esterni. Alla domanda sul proprio rapporto con Trump e su un eventuale rimorso per il sostegno al tycoon, Salvini ha risposto con una battuta: «Non mi devo pentire, mi pento e mi dolgo quando vado a confessarmi in chiesa».

Sul tema dell’allineamento politico, ha spiegato di sentirsi prima di tutto italiano e di voler mantenere «buoni rapporti con tutti».

Impatto istituzionale e reazioni interne

Le dichiarazioni del vicepremier sono arrivate mentre la protesta politica si allargava: il presidente della Repubblica ha espresso solidarietà alla premier e il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha annunciato l’annullamento della sua missione negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugnodefinendo le parole del presidente Usa «gravi e offensive per tutta l’Italia». Anche la Farnesina ha reso noto il rinvio del Forum imprenditoriale e scientifico a Miami, inizialmente in calendario per il 22 giugno.

Reazioni politiche in Italia e in Europa

La vicenda ha catalizzato commenti da tutta la scena politica: esponenti della maggioranza e dell’opposizione hanno espresso solidarietà a Meloni, ma non sono mancati attacchi e critiche sul modo in cui il governo ha gestito i rapporti con Washington. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari ha definito le affermazioni di Trump «deliri», sostenendo che esse stanno rovinando i rapporti tra Stati Uniti ed Europa e danneggiando la percezione degli Usa nel continente.

Allo stesso tempo, leader politici europei sono intervenuti pubblicamente: il premier spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato la propria solidarietà a Meloni, mentre il presidente francese Emmanuel Macron si è detto «sorpreso» e ha annunciato che parlerà con la premier in occasione del vertice di Antibes del 25 giugno. Queste manifestazioni sottolineano come l’episodio abbia riverberazioni oltre i confini nazionali e richieda attenzione sul piano diplomatico.

Critiche e valutazioni dell’opposizione

Dall’opposizione sono arrivate valutazioni miste: alcuni leader hanno espresso indignazione per gli insulti rivolti a un capo di governo alleato, mentre altri hanno collegato la vicenda a scelte politiche pregresse, criticando una presunta subalternità dell’esecutivo verso Washington. Le analisi toccano temi concreti come le scelte in materia di armamenti e approvvigionamenti energetici e sollevano dubbi sulla strategia estera della maggioranza.

Nel complesso, la crisi verbale tra Washington e Roma ha prodotto una reazione compatta di molte istituzioni italiane e ha portato a decisioni concrete sul piano diplomatico, come l’annullamento della missione di Tajani. L’episodio resta monitorato per l’impatto sui rapporti bilaterali e sulla reputazione internazionale dell’Italia.