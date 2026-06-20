"Trump arrogante non ha rispetto e senso civico, bene Meloni", parla l'esperta di bon ton

"Trump arrogante non ha rispetto e senso civico, bene Meloni", parla l'espert...

"Trump arrogante non ha rispetto e senso civico, bene Meloni", parla l'espert...

(Adnkronos) - "Esternazioni a caldo per stupire, ma Trump è il presidente degli Stati Uniti e rappresenta le istituzioni. Non è lo stile che si addice alla politica, mina la sua immagine, parole lontane dal buon senso, dal galateo, dal cerimoniale, forse semplicemente dall'educazione e dalle buon...

(Adnkronos) – “Esternazioni a caldo per stupire, ma Trump è il presidente degli Stati Uniti e rappresenta le istituzioni. Non è lo stile che si addice alla politica, mina la sua immagine, parole lontane dal buon senso, dal galateo, dal cerimoniale, forse semplicemente dall’educazione e dalle buone maniere”. Così all’Adnkronos Laura Pranzetti Lombardini, scrittrice, giornalista, esperta di costume e di ‘bon ton’, commentando le parole di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Quest’ultima, a suo dire, avrebbe ‘implorato un selfie’ al presidente americano.

“Donald Trump è un istintivo, ma anche un uomo arrogante, la sua aggressività è qualcosa di ancestrale – continua Laura Pranzetti Lombardini che per Gribaudo ha scritto, tra gli altri, il ‘Dizionario contemporaneo di buone maniere’ – Un atteggiamento che non puoi permetterti quando sei a capo di una potenza mondiale.

Bisogna meditare bene le proprie parole, un capo di Stato deve essere un esempio per il proprio Paese e i propri cittadini. Nelle parole del presidente Trump è mancato, non soltanto il rispetto, ma il senso civico. C’è in lui quasi il desiderio di voler prendere in contropiede le persone. Bene la reazione di Giorgia Meloni.

Si è difesa e le sue parole sono andate a segno, ‘io e l’Italia non imploriamo mai'”, ha ricordato ancora Laura Pranzetti Lombardini.

Anche Ilaria Grillini, giornalista, scrittrice, autrice di successo (il suo ultimo lavoro per Rai Libri è ‘Le donne di Carlo. Le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito’), non ha dubbi: “Purtroppo non esistono più i politici di una volta, la politica un tempo era qualcosa di molto, molto alto. Non esistono più regole, nessun bon ton, ci si confronta tra ‘botta e risposte’, siamo scesi veramente in basso. Qualsiasi cosa sia accaduto – aggiunge – Donald Trump non può permettersi di dileggiare in questo modo il nostro presidente del Consiglio. Non è politica – conclude Grillini – sembra di assistere a una soap opera”.

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